AU DAKAR CLASSIC… VICTOIRE DU TOYOTA LAND CRUISER DES FRANCAIS MOGNO-DRULHON

La seconde édition du Dakar Classic, investie par un grand nombre de spécialistes de la discipline a réservé plus d’une surprise…

La première, c’est que ce sont deux parfaits novices de la régularité qui ont fait leur loi cette année sur les pistes du désert Saoudien !

Avec 399 points à l’issue de la course, la paire tricolore formé du duo Français Serge Mogno et Florent Drulhon, s’est révélé intraitable… Non seulement ce score est minime et correspond aux pénalités que bon nombre de concurrents ont reçu chaque jour, mais il faut le mettre à la lumière de leurs poursuivants. Arnaud et Adeline Euvrard et leur Mercedes ML, des habitués pour le coup.

Avec un matelas de 200 points, les vainqueurs possèdent l’écart le plus important sur leurs concurrents directs du Top 10.

LE PROTRUCK DE JÉRÔME ET ANNE GALPIN

De quoi faire pâlir les spécialistes, Jésus Fuster Pliego et Juan Carlos Ramirez Moure, 3éme eux avec le double de points. Quatrième et vainqueurs haut la main de la catégorie H3, Jérôme et Anne Galpin dans leur Protruck, qui terminent au pied du podium, mais aussi et surtout les seuls engagés en catégorie haute, à être parvenus à entrer dans le match!

Au milieu de quatre équipages Espagnols et d’autant de Français dans le Top 10, le camion du team Feryn prouve qu’une assistance peut parfois dépasser le véhicule qu’elle suit !

Les Belges Tom De Leeuw, Cédric Feryn et Bjorn Burgelman terminent huitième dans leur Mercedes 2635A. Moins de 50 points devant la Porsche du tenant du titre. Marc Douton, accompagné de Jérémy Athimon son mécanicien de la première édition, prouve qu’il faudra à nouveau compter sur lui en 2023.

Quatre Toyota Land Cruiser sont dans le Top 10, dont celui des vainqueurs. Une performance qui fait écho à celle de Nasser Al Attiyah, victorieux lui du grand Dakar au volant du tout nouveau Hilux. T1+

… Dans vingt ans, ce Hilux T1+ sera peut-être engagé en Dakar Classic, qui sait !

François LEROUX

Photos : ASO – TEAM

QUELQUES BELLES D’ANTAN