ALAIN PROST EXPLIQUE SON DÉPART D’ALPINE F1

Dans un entretien au vitriol accordé ce mardi matin au grand quotidien sportif L’Equipe, Alain Prost explique les raisons qui ont motivé son départ de l’écurie Alpine Renault e ce après qu’il ait reçu lors du GP d’Abu Dhabi, une en proposition, une offre pour poursuivre son partenariat, avec l’ex écurie Renault F1, qu’il avait rejoint en 2015, après la déconfiture de la mourante équipe Lotus Renault, alors en faillite sous l’ère du sieur Gérard Lopez et Team devenu depuis le début de la saison 2021… Alpine.

Tout en expliquent les raisons de son départ de l’écurie française, l’ancien quadruple Champion du monde de Formule 1, dont le dernier de ses quatre titres en 1993, a été décroché avec le moteur Renault qui équipait à l’époque, les châssis Williams, ‘Le professeur ´ pointe du doigt au grand jour… l’homme responsable de cette rupture inattendue … Laurent Rossi!

Et il indique en préambule :

« En septembre 2020,à l’époque où Cyril Abiteboul, alors boss de l’écurie était encore là, Luca DeMeo, le président du groupe Renault, m’avait proposé de prendre la fonction de président d’Alpine F1. Sur le principe, j’avais accepté, Marcin (Budkowksi, remercié la semaine dernière) devait prendre la tête de l’écurie et Cyril gérait alors la marque. On en avait reparlé en décembre,mais en janvier 2021 Laurent Rossi a été nommé. J’ai donc continué dans mon rôle précédent, directeur non exécutif et conseiller du président.

Alain poursuit:

Je n’étais plus impliqué dans les décisions, parfois je ne les partageais pas, même pas du tout, mais je devais continuer de véhiculer la parole officielle. Même en tant que membre du conseil d’administration, je découvrais certaines décisions à la dernière minute. On peut ne pas être écouté, mais être au moins averti à temps. C’est une question de respect. Les relations se sont de plus en plus compliquées, je sentais qu’il y avait beaucoup de jalousie

Avant ensuite de préciser :

« La volonté de Laurent Rossi, c’est d’être seul, de ne pas être pollué par qui que ce soit. Il m’a d’ailleurs dit lui-même qu’il n’avait plus besoin de conseiller. C’était au Qatar, mais il m’a quand même proposé un contrat à Abu Dhabi, que j’ai refusé. Il faut quand même dire que c’est un projet auquel je croyais et je crois encore, un projet ambitieux qui a redonné une motivation incroyable au niveau du groupe. Mais désormais, il y a une vraie volonté de mettre à l’écart beaucoup de monde. Laurent Rossi veut toute la lumière.»

Et Alain Prost, conclut:

« L’équipe va repartir avec de nouvelles têtes, pourquoi pas ? Otmar (Szafnauer, ex-patron d’Aston Martin), s’il vient, je l’apprécie. Mais il ne faut pas oublier tout le travail accompli par les gars de Viry ou d’Enstone, qui bossent fort sur ce projet. Le changement, encore une fois, je n’ai rien contre, mais ce que je n’apprécie pas, c’est le manque de respect envers les gens. Ce que j’aime, c’est l’humain!.»

Donc vous ne preniez plus de plaisir ? Réponse avec le mot de la fin qui tue …

« Plus du tout. Lorsque le patron de l’équipe ne vous dit même plus bonjour en arrivant au circuit,c’est qu’il n’y a plus de plaisir.Il n’y a même plus de respect.Et là,ça ne peut plus marcher..»

Dans ce monde sans pitié qu’est l’univers de la F1, pas sur que le sieur Rossi sorte grandi de ce lamentable épisode qui naturellement laissera des traces en interne où l’ami Prost compte bien des soutiens et des supporters…

Affaire à suivre…

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN -TEAMS -DR