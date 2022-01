FORD DÉVOILE SA PUMA POUR LA SAISON 2022 DU MONDIAL WRC

M-Sport et Ford présentent officiellement le Puma Hybrid Rally1 et ses pilotes avant ses débuts en WRC à Monte-Carlo

Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance, explique :

« L’un des aspects les plus captivants du WRC au fil des ans a été le lien évident entre les voitures de rallye ultraperformantes et leurs équivalents sur route. C’est pourquoi il est si important que cette nouvelle ère du WRC reflète le passage de notre industrie à l’électrification. Chez Ford, nous nous engageons pleinement en faveur d’un avenir électrifié, et le fait de mettre à l’épreuve le Ford Puma Hybrid Rally1 M-Sport dans les conditions les plus difficiles va nous aider à développer des moteurs électrifiés encore plus pertinents pour nos utilisateurs. »

L’équipe M-Sport Ford World Rally Team, a dévoilé samedi dernier à Salzbourg aux fans de sport automobile, un premier aperçu de la toute nouvelle livrée, de la nouvelle M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 dans le Championnat du monde des rallyes WRC2022.

Ce nouveau M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 effectuera ses grands débuts en compétition au Rallye de Monte-Carlo, en fin de semaine du 20 au 23 janvier.

Trois voitures seront pilotées tout au long de la saison du mondial 2022 du WRC, par les pilotes Craig Breen, Adrien Fourmaux et Gus Greensmith.

Sébastien Loeb, neuf fois couronné Champion du monde de la discipline, les rejoindra au sein de l’équipe M-Sport Ford World Rally, pour participer au Rallye de Monte-Carlo cette année, une épreuve qu’il a déjà remportée à sept reprises.

La saison 2022 WRC marque le 25éme anniversaire d’un partenariat particulièrement fructueux entre Ford et M-Sport, qui a permis de remporter sept Championnats et plus de 1500 victoires d’étape dans des voitures de rallye emblématiques, notamment la Ford Fiesta WRC M-Sport et la Ford Focus RS WRC.

Depuis le début du partenariat, M-Sport et Ford ont obtenu 268 résultats consécutifs dans les points, un record pour une équipe en WRC.

Première Ford de compétition électrifiée

S’inspirant du Puma EcoBoost Hybrid, le nouveau M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 est la première Ford de compétition électrifiée. Un moteur hybride de nouvelle génération récupère l’énergie lors du freinage et en roue libre, puis la stocke dans une batterie de 3,9 kWh. Cette énergie est ensuite utilisée pour compléter les performances du moteur essence EcoBoost 1.6l turbocompressé, par des accélérations répétées pouvant aller jusqu’à trois secondes grâce à un moteur électrique de 100 kW.

Le véhicule peut également traverser des villes, des aires de service et des sections choisies entre les étapes en utilisant l’énergie 100% électrique. La batterie peut être rechargée à l’aide d’une source d’énergie externe aux points de service dédiés entre les étapes, la recharge prenant environ 25 minutes.

En outre, les concurrents du Rallye WRC1 de la FIA utiliseront un carburant non fossile à partir de la saison 2022, mélangeant des éléments synthétiques et biodégradables pour produire un carburant 100 % durable.

Directeur de l’équipe M-Sport, Richard Millener, indique :

« Avec l’aide et le soutien des collègues de Ford dans le monde entier, nous avons produit une voiture fantastique avec un énorme potentiel et nous sommes impatients de l’engager en compétition cette année. Un grand merci à toutes les personnes impliquées pour arriver à ce résultat et nous aider à respecter des délais aussi serrés. Nous sommes très fiers de représenter Ford sur la scène mondiale à l’occasion de notre 25e année de partenariat ! »

Le M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 reflète l’engagement de Ford dans l’électrification. En 2021, Ford a annoncé que 100 % de sa gamme de véhicules particuliers en Europe serait 0 d’émissions – 100% électrique ou hybride rechargeable – d’ici mi-2026, puis 100% électrique d’ici 2030.

Claude JULIAN

Photos : WRC – TEAM