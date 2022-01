A RETROMOBILE, LE CÉLÈBRE FARDIER DE CUGNOT PRÉSENTÉ EN… DÉMONSTRATION DYNAMIQUE !

Rétromobile présente le premier véhicule auto-mobile en démonstration dynamique, « Le Fardier de Cugnot » de Nicolas Joseph Cugnot

Le Salon Rétromobile a toujours eu pour ambition de proposer une ouverture sur l’histoire de la locomotion. Cette 46ème édition ne déroge pas à la règle et fera découvrir la genèse de l’automobile dans le sens le plus explicite du mot « auto – mobile ». A cette occasion, l’association « Le Fardier de CUGNOT » présentera le premier véhicule automobile de l’histoire, et ce, en démonstration dynamique.

Il y deux siècles et demi, et pour la première fois, les rouages du premier engin auto-mobile faisaient leur premier mètre, entrainant avec eux toute l’histoire de l’automobile. Son concepteur et ingénieur militaire Français, Nicolas Joseph Cugnot était loin de se douter qu’il deviendrait le premier pilote de voiture.

Le projet de Cugnot fut soutenu et financé sur la décision du Duc de Choiseul qui était, sous le règne de Louis XV, ministre de la Guerre et sur le conseil du général Gribeauval, éminent spécialiste en artillerie. Tous deux croyaient à la mécanisation des armées et voyaient dans le projet de Cugnot une solution au problème du transport des canons lourds.

Gilles GAIGNAULT

Crédit photos : Association du Fardier de Cugnot