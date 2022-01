PRÉSENTATION EN AUTRICHE DES ÉQUIPES OFFICIELLES DU MONDIAL WRC

Et donc avant de débuter cette semaine les premières spéciales à l’occasion du Rallye Monte-Carlo jeudi soir, les trois équipes officielles engagées en WRC étaient invités ce samedi soir 15 janvier 2022 à Salzbourg, dans le fameux Hangar-7, propriété de Red Bull, le promoteur du Championnat du monde, pour une cérémonie de présentation de la saison.

On a ainsi pu découvrir les toutes nouvelles voitures et leurs décorations 2022. Les Yaris, i20 N et Puma répondent donc à la nouvelle réglementation FIA Rally1 qui impose désormais un passage à l’hybride avec une motorisation électrique qui vient s’ajouter à l’habituelle motorisation thermique afin de prendre le relais pour effectuer quelques kilomètres de liaison sans émission ou pour la compléter et offrir un boost de puissance en spéciales.

Questionné, le Belge Thierry Neuville, l’un des pilotes de l’écurie Coréenne Hyundai a expliqué :

« Cela s’annonce plus intéressant que jamais, mais reconnaissons tout de même que la période de développement a été extrêmement courte et personne ne sait à l’heure actuelle où il se situe par rapport à la concurrence. Cela reste donc avant le Monte Carlo très excitant »

Et son partenaire, l’ancien Champion du monde sacré en 2019, l’Estonien Ott Tänak indiquait :

Nous sommes partis d’une feuille blanche. L’équipe a travaillé très fort et on attend avec impatience d’attaquer la première spéciale.

« C’est assez différent avec la voiture, l’équilibre est un peu moins bon mais nous avons plus de puissance. Ce sera compliqué, on aura plus de choses à gérer. »

De son côté le Galois Elfyn Evans, vice-champion du monde ces deux dernières années derrière son équipier chez Toyota, le Français Sébastien Ogier, indiquait et confirmait les paroles de Neuville:

« C’était très difficile de comprendre tous les systèmes et fonctionnalités de cette voiture en si peu de temps. C’est difficile de savoir quelle équipe a le mieux travaillé et quels pilotes vont s’adapter le plus rapidement à cette nouvelle technologie, on est tous dans l’incertitude totale.»

En l’absence des deux Seb, Sébastien Ogier qui rouler toujours sur quelques épreuves dont le prochain Monte Carl’ pour Toyota et Sébastien Loeb, enrôlé lui par M Sport pour conduire l’une des Ford Puma Rally1 et actuellement en vol, de retour lui d’Arabie Saoudite, où il vient ces trois dernières semaines de participer au rallye-raid Dakar, où il s’est classé second, leur compatriote, le jeune Adrien Fourmaux, qui va participer à sa première saison complète au volant de l’une des Ford Puma Rally1 de l’équipe M-Sport de Malcolm Wilson, que piloteront également Craig Breen et Gus Greensmith, confiait :

« Quand l’électrique et le thermique sont associés, cela offre un joli gain de puissance. Cela modifie un peu la façon de piloter car il faudra freiner comme il faut afin de bénéficier du boost, cela rend la chose intéressante ».