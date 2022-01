AUDI RÉUSSIT SON ENTRÉE AU RALLYE DAKAR …ET FAIT PEUR ET INQUIÈTE POUR LE FUTUR LA CONCURRENCE

Audi qui découvrait le Dakar cette année, avec trois voitures hybrides mais au sein d’une structure managé par le très professionnel et expérimenté Sven Quandt, le boss de l’équipe X Raid, maintes fois victorieuse au Dakar avec les Mini et avec au volant, les chevronnés Stéphane Peterhansel (2012-2013-2021), Nani Roma (2014), Nasser Al Alliyah (2015) et Carlos Sainz (2020), ne se lançait pas dans l’inconnu, a l’aventure car elle entamait sa découverte du célèbre rallye et avec une équipe redoutable donc, et avec des pilotes anciens vainqueurs, comme ‘Monsieur Dakar’ alias Stéphane Peterhansel ou Carlos Sainz. Y ajoutant un pilote ‘maison’ habitué d’Ingolstadt, le Suédois Matthias Ekström, double vainqueur du redoutable Championnat Allemand DTM et ensuite sacré Champion du monde en Rallyctoss, toujours avec la firme aux anneaux.

Alors quel bilan tirer et que retenir des débuts de l’équipe Audi ?

Audi a remporté quatre des douze étapes du plus célèbre rallye-raid, dont un triplé. Les trois Audi semblaient bien tenir le rythme pour lutter face aux Toyota et aux BRX Hunter mais une première étape catastrophique et incroyablement calamiteuse, avec le plus illustre de ses pilotes, Stéphane Peterhansel qui est victime d’une sortie de piste et ensuite Carlos Sainz qui connait lui des problèmes de navigation, tout comme Mattias Ekström, en a hélas décidé autrement… Car sinon ? Tout était possible envisageable

Stéphane Peterhansel indiquait d’ailleurs:

« Je pensais qu’on allait être arrêté par des problèmes de moteur électrique, mais pas par le châssis.»

Pourtant la technologie hybride laissait bien des professionnels de la discipline plutôt dubitatifs il y quelques années avant son arrivée rapidement victorieuse aux 24 Heures du Mans en endurance !

Mais quel allait être le comportement dans un environnement aussi dur que peut l’être le désert d’Arabie Saoudite, pour le moteur essence et les batteries qu’il recharge, sans oublier les moteurs électriques chargés de la propulsion du véhicule? Et bien ils ont sacrément tenu le choc!

Peter explique :

« Le plaisir est là, on peut se concentrer sur le volant, la trajectoire, et plus sur le régime moteur, les changements de rapports, la puissance est linéaire et on n’utilise quasiment plus les freins en se ralentissant à 90% au moteur.»

Et preuve de leurs performances, les trois Audi hybrides de Peterhansel, de l’Espagnol Carlos Sainz et du Suédois Mattias Ekstrom, ont toutes remporté une étape!

Pas un hasard d’après le nonuple Champion du monde WRC, le Français Sébastien Loeb, classé deuxième à l’arrivée à Jeddah au volant de son BRX Hunter dont c’était la seconde participation au Dakar.

« En performance pure, les Audi vont bien, quand ça accélère, ils nous mettent tous dans le vent. Ils manquent encore un peu de fiabilité pour l’instant mais ça ne va pas durer.»

Même analyse chez le vainqueur final, le Qatari Nasser al-Attiyah:

« Nous devrons peut-être suivre cette technologie, ils sont difficiles à rattraper. L’électrique est plus puissant, et ils n’ont qu’une chose à faire, accélérer»

Reste que cette technologie hybride a aussi des inconvénients. Et, notamment le poids! Stéphane Peterhansel le reconnait, bien volontiers:

« Entre les batteries, les moteurs électriques, le moteur thermique pour les charger, le surpoids est important. Ca travaille beaucoup plus sur les suspensions par exemple. Ca crée des faiblesses et de l’inertie en virage qu’il faut contrer».

Autre question vitale : Est-ce que c’est écologique ?

Questionné Sébastien Loeb, répond:

« Je n’en sais rien, leur système est quand même assez original, il y a un moteur thermique qui tourne à bloc en permanence pour charger la batterie, donc je ne vois pas trop l’intérêt, même si je n’ai pas les chiffres»

Du coté de Toyota aussi, Glyn Hall est perplexe :

« Nous ne savons pas si les Audi consomment moins, ce qui est sûr c’est qu’elles ont été autorisées à se ravitailler en carburant avant les spéciales, donc honnêtement nous ne savons pas. Mais ce n’est certainement pas moins de 300 litres, et sur certaines étapes nous utilisons nous-mêmes 300 litres », avec des moteurs thermiques conventionnels.»

Alors en guise de conclusion,est-ce l’avenir du rallye-raid ?

A cette épineuse question, ‘ Monsieur Dakar ‘ avec ses quinze victoires, Stéphane Peterhansel, répond et conclut :

« Si la technologie est plus verte, c’est difficile à dire, mais économiser de l’énergie est la direction à prendre mais faire le Dakar en électrique aujourd’hui, c’est impossible.»

En attendant, patron de la structure Prodrice qui engage les trois BRX Hunter, David Richards estime que la FIA (Fédération Internationale Automobile) va devoir au plus vite analyser la situation et agir rapidement afin de s’assurer que l’édition du prochain Dakar en 2023, ne se résume pas à une ballade et à un cavalier seul de la firme Audi, quand elle disposera d’un véhicule plus fiable!

« Je pense que nous devons trouver un bon équilibre dès maintenant, car il est très clair et tout le monde le sait que l’Audi est beaucoup plus rapide que toutes nos voitures maintenant. C’est la voiture la plus rapide, et de loin. Nous devons donc trouver un équilibre pour que tout le monde soit sur un pied d’égalité. Et c’est le travail de la FIA d’y parvenir. Sinon, Audi va arriver et tuer la discipline. Nous devons donc régler ce problème.»

Glyn Hall, qui dirige l’équipe Toyota au Dakar est complètement d’accord avec le boss de Prodrive pour reconnaitre qu’Audi était sur une autre planète en matière de vitesse pure.

« Le problème, c’est que les Audi ont montré qu’elles étaient rapides. Nous devons examiner cela en détail, car nous savons qu’elles ont un surpoids de 200 kg et qu’elles gagnent malgré tout beaucoup d’étapes. Il y a donc un gros travail à faire.»

Dans le cadre de la nouvelle réglementation 2022, la FIA a promis une parité complète entre les voitures de catégorie T1+, comme le BRX Hunter, et les voitures électriques-hybrides, inscrites dans la nouvelle classe T1 Ultimate.

Affaire à suivre avec intérêt…

François LEROUX

Photos : ASO -TEAMS – RED BULL