VICTOIRE ET DOUBLÉ DES AUDI WRT AUX 24 HEURES DE DUBAÏ 2022

C’est une magnifique victoire avec cerise sur le gâteau, un superbe doublé, un et deux pour Audi et pour l’écurie Belge de Vincent Vosse, le MS7 par WRT – W Racing Team qui triomphe et remporte les Hankook 24 Heures de DUBAI 2022

Après avoir débuté la course en pole position, l’équipe avec Saud Fahad Al Saud, Axcil Jefferies, Dries Vanthoor, Chris Mies et le jeune Français Thomas Neubauer, a fait un effort incroyable pour rester en P1 avec leur Audi R8 LMS GT3 !

Après une longue bataille avec l’écurie Allemande Haupt Racing Team, avec sa voiture sœur (#31) MS7 par WRT remporte la première course 24H SÉRIE de 2022 !

Et non seulement ils ont gagné la GT Overall, mais aussi la GT3 Class !

La voiture sœur de l’équipe belge WRT (#31) obtient avec la seconde R8 LMS GT3/MS7 WRt qui compte sous le damier un tour de retard, celle de l’équipage formé de Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Fred Vervisch, et des Sarthois les frères Arnold et Maxime Robin.

Les deux équipes WRT se sont battus ensemble avec Haupt Racing Team (#4) mais les deux ont réussi à rester devant la Mercedes AMG-GT3 jaune et bleue.

SunEnergy1 by SPS Automotive Performance (#75) prend la troisième place de la classe GT Overall et GT3 !

L’équipe a réussi à dépasser pour la troisième place dans les six dernières minutes de la course !

Ça c’est impressionnant.

L’année 2022 débute bien pour WRT l’équipe Championne du monde Lmp2 en 2021 et victorieuse aussi des 24 Heures du Mans, où pareil doublé lui a échappé à l’amorce du dernier tour !

Une belle revanche cette fois dans la classe GT!

John ROWBERG

Photos : CREVENTIC ET AUDI