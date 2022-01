EN MOTO GP, L’ÉCURIE GRESINI PREMIÈRE A DÉVOILER SES DUCATI 2022

L’équipe Italienne du Gresini Racing MotoGP, est la 1ére ce samedi 15 janvier, a dévoilé ses motos pour 2022. L’équipe indépendante étant la première de la catégorie reine du Moto GP, à lancer sa saison en ce samedi.

Le team Gresini Racing MotoGP, qui effectue son grand retour comme équipe indépendante, ouvrait donc le bal des présentations ce samedi.

Ce projet, désormais emmené par Nadia Padovani Gresini, reposera sur les épaules de deux visages familiers au clan, avec d’une part Enea Bastianini, auteur de deux podiums la saison passée au guidon d’une Ducati pour ses débuts en MotoGP et de Fabio Di Giannantonio, tout droit venu de leur structure Moto2.

L’un comme l’autre ont eu un avant-goût de leur Desmosedici 2021 en novembre dernier, lors du Test organisé à Jerez de la Frontera, avec des résultats plutôt encourageants.

Fabio Di Giannantonio, désormais pourvu du N°49, sera d’ailleurs un des premiers à fouler la piste de Sepang le 31 janvier à l’occasion du Shakedown lors des trois journées de roulage exclusivement réservée aux pilotes essayeurs et aux rookies.

Enea Bastianini ravi, lui, de retrouver le clan Gresini avec la Ducati N°23!:

« Quand j’ai vu cette moto pour la première fois, sa livrée m’a paru un peu étrange, de par ses couleurs si particulières. Mais maintenant que je peux l’admirer en vrai, je peux vous assurer qu’elle est incroyable. Elle sera rapide, j’en suis convaincu. Dans une vingtaine de jours, nous partirons pour la Malaisie et heureusement, car je suis vraiment impatient de retrouver ma Ducati. J’ai déjà eu l’occasion de faire connaissance avec mon équipe lors du premier test et j’ai beaucoup de chance de les avoir. La saison s’annonce intéressante, je suis sûr que nous obtiendrons d’excellents résultats. J’ai hâte que ça commence. »

Alors comment Di Giannantonio aborde-t-il ses débuts en MotoGP ?

Le pilote de la Ducati N°49 évoquait, lors de la présentation du team Gresini Racing MotoGP, les challenges auxquels il devra faire face.

Quant au petit nouveau en MotoGP, Fabio Di Giannantonio, il expliquait, lui :

« 2022 approche désormais à grands pas. Il s’agira de ma première saison en MotoGP, je sais que j’aurai beaucoup de chose à apprendre. Mais je m’attends à progresser course après course et qui sait, nous enregistrerons quelques beaux résultats. Dans très peu de temps, nous reprendrons les Tests, d’abord en Malaisie puis en Indonésie. J’ai hâte de retrouver cette Desmosedici, la trêve hivernale est beaucoup trop longue à mes yeux. Je compte les jours et les heures. À vrai dire, cette moto semble vraiment spectaculaire. Je n’en ai jamais conduite d’aussi jolie. Visuellement, elle a un peu un style rétro des années 70, de quoi nous reconnaître à coup sûr en piste. En quelques mots : elle est originale, belle. Elle procure une émotion unique ! »

Pour sa part Nadia Padovani Gresini, la propriétaire du team après le décès le 23 février 2021 à l’hôpital Santa Maria della Scatella d’Imola des suites du COVID-19, de son mari l’ancien pilote, double Champion du monde en 125cc en 1985 et 1987, Fausto Gresini. Ce dernier victorieux de 21 GP et qui avait lancé sa propre équipe, après sa carrière, en 1997 :

« Nous présentons enfin ce projet auquel nous croyons fermement et pour lequel nous avons travaillé sans relâche depuis un an. Nous sommes tellement motivés, que nous avons d’ailleurs été la première équipe à effectuer sa présentation. Ces motos sont juste magnifiques. J’ose espérer que Fausto nous regarde de là-haut et qu’il est fier de sa famille, qu’elle soit de sang ou non car nous ne formons qu’un. Fabio et Enea ont l’air en pleine forme et impatients d’en découdre. Notre objectif : figurer parmi les protagonistes de cette grille et faire quelques apparitions dans le parc fermé! »

Gianpetro CERVONIA

Photos : TEAM

FABIO DI GIANNANTONIO