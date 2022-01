VALENTINO ROSSI EN GT WORLD CHALLENGE AVEC L’AUDI R8 LMS DU WRT

FLASH

Valentino Rossi qui a pris sa retrait de pilote moto à l’issue de la saison de MotoGP en 2021 et qui avait participé à une séance d’essai en décembre dernier (voir lien) au volant de l’Audi GT de l’écurie Belge WRT de l’ancien pilote Vincent Vosse, entame donc une seconde et nouvelle carrière en sport automobile cette fois comme il l’avait toujours indiqué.

Rossi débutera bien au volant disputant la saison 2022 du GT World Challenge Europe avec l’Audi R8 LMS du Team WRT.

Le Team WRT, l’équipe Championne en titre du championnat, a donc officialisé ce jeudi 13 janvier 2022, l’arrivée du pilote italien pour la saison 2022, disputant à la fois les courses sprint et celles en endurance.

L’ancien multiple Champion du monde moto aux neufs couronnes mondiales, explique :

« Je suis ravi de rejoindre le Team WRT pour un programme complet en GTWCE. Tout le monde sait que j’ai toujours été un grand fan de course auto et que j’ai toujours été intéressé par le fait de courir sur quatre roues une fois ma carrière en MotoGP terminée. Je suis désormais totalement disponible pour me consacrer à un programme de course automobile à un niveau élevé et avec la bonne approche professionnelle. Le Team WRT est la solution parfaite que je recherchais et je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure en GTWCE avec eux. »

Vincent Vosse, l’homme qui dirige avec succès ce Team WRT, sacré entre autre en 2021, Champion du monde en LMP2 en mondial d’endurance WEC, ajoute et indique:

« Je suis certain que beaucoup de fans seront aussi heureux que nous le sommes de voir Vale commencer une nouvelle carrière sur quatre roues et le faire en GT avec le Team WRT et Audi. Nous savons tous quel grand champion moto et grande figure du sport est Vale, mais c’est avant tout un vrai compétiteur et un sportif très professionnel, avide de réussir au mieux dans le nouveau défi qu’il a choisi de relever. C’est exactement ce pourquoi nous voulions vraiment travailler avec lui. »

Et il précise encore :

« Les essais que nous avons faits à Valence ont été extrêmement positifs pour les deux parties, au niveau du retour d’informations et de l’approche de travail, et nous avons pris les choses en main à partir de ça. Nous accueillons chaleureusement Vale dans la famille WRT et je suis sûr que nous sommes lancés dans une expérience passionnante. »

A son programme de cette saison 2022, les essais officiels sur le circuit du Paul Ricard en France les 7 et 8 mars, avant la première épreuve à Imola du 1er au 3 avril.

Dix meetings sont prévus tout au long de la saison, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie.

Gianpietro CERVONIA

Photos : Ferdi Kräling Motorsport-Bild GmbH

(A suivre)

NOTRE ARTICLE PRÉCÉDENT

http://www.autonewsinfo.com/2021/12/09/valentino-rossi-en-test-avec-laudi-du-wrt-a-valence-379621.html