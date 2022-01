PREMIERS TOURS DE ROUES POUR SIMON PAGENAUD AVEC LE TEAM MEYER SHANK EN FORMULE INDY

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le pilote Français Simon Pagenaud qui aprés plusieurs années – sept – au sein du Team de Roger Penske, rejoint cette saison l’équipe MSR (Meyer Shank Racing), Team basé à Colombus dans l’Ohio.

Écurie pour laquelle il roulera en compagnie de so grand pote, le Brésilien Hélio Castroneves – le vainqueur de l’Indy 500 2021 – avec un double programme, participant simultanément au Championnat Indycar Série mais aussi aux courses les plus importantes de l’endurance US, celles de l’IMSA comme Daytona, Sebring ou Petit Le Mans.

Simon Pagenaud a effectué sur le tracé Floridien de Sebring , son premier test au volant de la Dallara N° 60 avec sa nouvelle équipe MSR. Il nous livre à chaud ses impressions à l’issue de sa première journée de roulage:

Simon Pagenaud :

« C’était ma première journée avec le team Meyer Shank Racing dans la voiture 60. Cela s’est très bien passé, il y a une excellente ambiance dans l’équipe. J’ai retrouvé des gens que je connais depuis des années qui travaillaient avec moi en 2008 quand j’étais en endurance chez Acura et De Ferran. On se connait bien et les choses ont pris forme tout de suite. L’environnement, c’est très important dans le sport automobile et je suis dans une équipe qui me convient bien.»

Il poursuit et précise :

« On a commencé avec une voiture qui était bien dès le début de la journée, on a fait une belle évolution dans l’après-midi. On a testé pas mal de chose pour que je comprenne le package de la voiture qui est très différent de ce que j’avais chez Penske. Je dois comprendre comment les pneus et les freins se comportent, comment la voiture réagit. Evidemment ce n’était que la première journée mais tout se passe très bien.»

Simon Pagenaud est donc de retour en 2022, pour attaquer une onzième saison en monoplace INDYCAR et aussi en endurance IMSA au volant de l’Acura, mais sa première année avec MSR.

Il a gagné l’édition 2019 des 500 miles d’Indianapolis avec brio le dimanche 26 Mai et est devenu le premier Français à gagner « la plus grande course du monde » en 99 ans.

Le palmarès actuel de Simon Pagenaud en INDYCAR, comprend 15 victoires, 14 pole positions dont celle des 500 miles 2019, le titre de Champion INDYCAR Series en 2016 et de vice-champion en 2017 et 2019.

Le natif de Montmorillon, près de Poitiers, a aussi, rappelons-le, été élu meilleur « rookie » en 2012 et a gagné auparavant le Championnat Américain d’endurance de ALMS (American Le Mans Séries) en catégorie LMP en 2010.

Rappelons que la saison 2022 débutera le 27 février en Floride ave l’épreuve urbaine dans les rues de St. petersburg.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR-TEAMS