UNE GRILLE RECORD DE CONCURRENTS – 39 – POUR LA SAISON 2022 DU MONDIAL WEC !

39 voitures seront en piste cette saison pour la 11éme année depuis la création du Championnt du monde d’endurance WEC, dont Peugeot qui avait justement quitté le monde de l’endurance en janvier 2012 et ce lors de la naissance du WEC ! Peugeot qui revient dans la discipline et rejoint LMH

La onzième saison du WEC s’apprête à être une édition passionnante avec 39 voitures prendront le départ de l’ensemble du Championnat.

Outre la venue de Peugeot dans la catégorie LMH, il y aura aussi la présence enfin d’une Corvette en LMGTE Pro.

Et comme le veut la tradition, c’est encore la catégorie LMP2 qui sera la plus représentée, avec 15 prototypes au départ !

Le Toyota Gazoo Racing Team remettra sa couronne en jeu avec ses deux GR010 Hybrides qui eront confiés d’une part aux Champions du monde en titre, le trio form2 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l’Argentin José Maria Lopez, la seconde LMH Nipponne,la voiture-sœur étant elle confiée à la paire hebituelle, celle constituée du Suisse Sébastien Buemi et du Néo-Zélandais Brendon Hartley, que rejoint le Japonais Ryo Hirakawa, ce dernier remplaçant Kazuki Nakajima, désormais à la retraite en WEC !

Pour défier enfin l’équipe Toyota après le retrais successifs ces dernières années des écuries Audi et Porche, la formation Française relève enfin le défi et alignera deux Peugeot 9×8, lesquelles seront par l’Ecossais Paul di Resta et par les Français Loïc Duval et Jean-Eric Vergne, par les Danois Kevin Magnussen et Mikkel Jensen et par l’Américain Gustavo Menezes. Le Britannique James Rossiter étant enrôlé comme pilote réserviste.

Glickenhaus sera de nouveau en piste avec la 007 LMH qui a Brillé au Mans, avec notament le Français Olivier Pla, tout comme l’ancienne LMP1 Alpine Signatech du Brésilien André Negrão.

Manque le Team ByKolles Racing, dont la demande d’engagement a été refusée car le LMH n’est pas encore homologué. L’équipe devant faire l’impasse sur la première épreuve de la saisonnière des 1000 milles de Sebring. Mais ensuite, il devrait bien être présent !

15 LMP2 INSCRITES

La catégorie LMP2 sera de nouveau la classe la plus représentée avec 15 bolides. Quatre nouvelles équipes apparaîtront en WEC dont la Scuderia Prema. Celui-ci, assisté d’Iron Lynx, s’appuiera sur les Champions en titre en ELMS, le Polonais Robert Kubica et le Suisse Louis Deletraz qui seront rejoints par Lorenzo Colombo.

Toujours parmi les équipes italiennes, la très performante en GT, la prestigieuse Scuderia AF Corse d’Amato Ferrari va découvrir le LMP2 et débuter, alignant une Oreca 07 pour les vainqueurs LMGTE Am 2022, Alessio Rovera, Nicklas Nielsen et François Perrodo.

Le non moins sélect Team US, Penske tentera d’acquérir de l’expérience, en vue des débuts de la Porsche LMDh, avec un équipage choc, composé lui de l’Américain Dane Cameron, du Brésiiloe, Felipe Nasr et du Français Emmanuel Collard.

Les Champions en titre, l’équipe Belge WRT engageant elle deux Oreca, dont une en collaboration avec la Realteam.

La présence des deux prototypes de la marque United Autosports a été confirmée et l’équipe alignera le plus jeune pilote du lot, Josh Pierson, âgé de.. seize ans !

Will Stevens succède comme premier pilote à son compztriote Anthony Davidson au volant de l’une des deux Oreca des Anglais du JOTA.

Retour enfin des Russes de G-Drive Racing, écurie toujours en piste avec le soutien d’Algarve Pro Racing.

EN LMGTE/PRO… CORVETTE DE RETOUR EN WEC

La classe LMGTE Pro grossit avec la venue d’une Chevrolet Corvette C8R pour Tommy Milner et Nick Tandy.

Porsche engade deux 911 RSR, l’une pour Gianmaria Bruni et Richard Lietz et l’autre pour l’équipage de Michael Christensen et Kevin Estre.

Participation des Champions en titre, Ferrari AF Corse. L’équipe italienne, qui est impliquée dans le développement du tout nouveau et futur proto de Maranello en LMH, n’a annoncé qu’Alessandro Pier Guidi et Miguel Molina.

13 VOITURES EN LMGTE/AM

13 LMGTE/ AM seront de la partie cette année avec 3 Aston Martin, 5 Ferrari et 5 Porsche.

Outre les deux F488 GTE de chez AF Corse, le Cheval Cabré sera représenté par l’équipe Iron Lynx et l’équipe Iron Dames avec Rahel Frey, sans oublier le Spirit of Race.

Team Project 1 et Dempsey-Proton Racing défendront les couleurs de Porsche, chacun avec une paire de 911 RSR et une aussi pour GR Racing.

Du côté d’Aston Martin, il y aura les équipes TF sport, NorthWest AMR et D’Station Racing, avec une Vantage AMR.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Willy CHANTELOUP – Antoine CAMBLOR