TRIPLÉ DANS LA 9eme SPÉCIALE DES TOYOTA AU DAKAR. LA VICTOIRE POUR DE VILLIERS!

491 kilomètres dont 287 chronométrés étaient au programme de cette neuvième étape ce mardi 11 janvier 2022, lors d’une boucle tracée autour de Wadi Ad Dawasir

Cette étape assez courte, combinait les difficultés, avec 48% de sable, 33% de terre, 14% de dunes et aussi également 5% de cailloux!

A l’arrivée de cette neuvième spéciale, superbe triplé des Toyota, la victoire du jour revenant au Toyota du Sud africain Giniel de Villiers, lequel triomphe en l’emportant de neuf petites secondes devant son compatriote Henk Lategan et le Qatari Nasser Al Attiyah, qui complète le podium, classé à 1 minute 4.

Giniel qui racontait:

« On a fait une spéciale propre. Nous avions des soucis de suspension depuis deux ou trois jours, aujourd’hui, la voiture marchait incroyablement bien. Je remercie les mécaniciens qui ont travaillé toute la nuit. On a eu une crevaison lente de la roue avant gauche 50 km avant l’arrivée, mais elle a tenu sans que l’on ait besoin de s’arrêter. Il reste trois spéciales, tout peut encore arriver, même si on souffre de l’heure que l’on a perdue en début de course.

Suivent dans l’ordre, à 2 minutes 7, l’Audi de Mathias Ekström, à 2 minutes 11, le BRX Hunter de Sébastien Loeb et une autre Audi, celle de Carlos Sainz à 2 minutes 48, suivi du buggy Century de Mathieu Serradori.

Stéphane Peterhansel au volant de la troisième Audi, Orlando Terranova, avec le second des trois BRX Hunter et Yazeed Al Rajhi qui plote lui l’un des Toyota Overdrive,, complétant ce Top 10.

Au classement général provisoire Nasser Al Attiyah et Mathiu Baumel conservent le commandement, augmentent légèrement leur avance sur la paire, Sébastien Loeb et Florian Lurquin, seconds à 39 minutes 08

Le Qatari qui confiait, lui:

« Si l’on oublie hier lundi où on a eu un problème avec une pièce neuve changée à la journée de repos, on a fait une bonne course encore aujourd’hui. On finit 3e de l’étape et on possède une bonne avance sur Sébastien Loeb. On est content que la Toyota marche bien mais aussi que l’on se rapproche de l’arrivée »

Loeb qui indiquait :

« On a fait une belle spéciale, sans problèmes particuliers. Il n’y a pas grand-chose de plus à faire, donc on continue à attaquer. Nous ne sommes pas en position de faire des calculs. On a quand même beaucoup de retard sur Nasser. On verra à la fin ».

Yazeed Al Rajhi conserve sa troisième place à 58 minutes 44. Top 5 pour Orlando Terranova à 1 heure 36’09 et pour Giniel de Villiers, cinquième à 1 heure 45’01

VICTOIRE DE CORNEJO A MOTO. WALKNER NOUVEAU LEADER

Le Chilien Jose Ignacio Cornejo au guidon de sa Honda, déjà victorieux il y a deux jours de la spéciale sept, remporte à nouveau ce mardi 11 janvier, la neuvième spéciale à Wadi Ad-Dawasia, en devançant la KTM d’un autre sud-américain, l’Argentin Kevin Benavides, second à 1 minute 26.

L’Américain Ricky Brabec, se classant troisième à 1 minute 47. L’Autrichien Matthias Walkner termine quatrième à 2 minutes 26 et reprend le commandement !

Walkner qui confiait:

« C’était une étape comme on en a déjà connues les jours précédents avec du sable, un peu de pierres, de nombreuses vallées, des dunes. Mais en général, chaque erreur se paye en fin de journée et je n’en ai pas commis aujourd’hui, donc je suis ravi et satisfait de mon pilotage. La moindre faute peut vite coûter un max de minutes. »

Et l’Autrichien Matthias Walkner, autre pilote KTM, fait la bonne opération du jour, s’emparant de la téte du rallye, précédant l’ancien leader le Britannique Sam Sunderland de l’équipe Gas Gas, seulement quatorzième de la spéciale et qui glisse à la seconde place à 2 minutes 12 et le Français Adrien Van Beveren de Yamaha, neuvième lui en spéciale mais qui conserve sa troisième place provisoire à 3 minutes 56, devant le Chilien Pablo Quintanilla, quatrième à 4 minutes 41. Top 5 pour l’Argentin Kevin Benavidés à 10 minutes 22.

Adrien Van Beveren, qui expliquait:

« Je m’attendais à ce que ce soit plus propice à la navigation. Mais au final, personne ne s’est perdu. Il reste encore trois étapes, je garde la même philosophie. Il suffit d’une note de road-book pour faire la différence, dans un sens comme dans l’autre. Quand on se trouve sur le podium virtuel et que ça se joue à aussi peu, il y a de la pression. Mais jusqu’ici, je la gère bien. Je me fais plaisir sur la moto, et c’est pour ça qu’on est là, quand même ! »

Quant à son beau-frère, Sam Sunderland, qui a déjà gagné ce Dakar en 2017, lui, il lâchait :

« Ce Dakar est vraiment serré. Tout ce que je peux faire, c’est tout donner chaque jour. En tout cas, je me sens de mieux en mieux. Le plan de demain, ce sera encore d’attaquer à fond et de récupérer le temps que j’ai perdu en ouvrant l’étape aujourd’hui. »

François LEROUX

Photos : ASO- TEAMS

(Asuivre)