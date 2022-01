MASERATI REJOINDRA LE CHAMPIONNAT DE LA FORMULA E EN 2023

Maserati annonce aujourd’hui mardi 11 janvier 2022, ses débuts dans le Championnat du Monde Formula E en 2023 et devient la première marque italienne à s’engager en Formule E.

L’engagement de Maserati sur le front de la mobilité électrique passe à la vitesse supérieure avec Folgore, sa gamme entièrement électrique.

Maserati fera ses débuts sur la grille de la Saison 9 avec la nouvelle Gen3, la plus rapide, la plus légère et la plus puissante monoplace de Formule E jamais créée.

Maserati, la prestigieuse firme de Modéne, annonce aujourd’hui la première étape de sa stratégie en matière de sport automobile, et ses débuts dans le Championnat du Monde de Formula E en 2023.

Connue pour avoir le sport automobile dans ses gènes et une culture de la gagne bien enracinée, Maserati est la première marque italienne à s’engager en Formule E. Un retour sur les circuits qui booste l’esprit de compétition inscrit dans son ADN.

L’héritage de course automobile inégalable de Maserati, dont le nom évoque immédiatement des performances record, et sa démarche innovante en matière d’électrification, sont raccord avec le Championnat du Monde de Formula E, la première série de compétition sur circuit au monde réservée aux véhicules entièrement électriques.

Mû par une énergie nouvelle, l’engagement de Maserati sur le front de la mobilité électrique passe à la vitesse supérieure avec Folgore, sa gamme entièrement électrique. Tous les nouveaux modèles de Maserati seront également disponibles en version 100 % électrique, à commencer par la Maserati Grecale, les Maserati GranTurismo et GranCabrio, et sa Supercar sportive, la Maserati MC20.

Le Championnat du Monde de Formule E est pour Maserati une plateforme idéale pour mettre en avant l’héritage de course sans précédent de la marque et sa gamme Folgore, dans un environnement stimulant qui carbure à la performance et à l’innovation.

Maserati fera ses débuts sur la grille de la Saison 9 avec la nouvelle Gen3, la plus rapide, la plus légère et la plus puissante monoplace de Formule E jamais créée. La Gen3, qui est la voiture de course la plus efficace du monde, intégrera une série d’innovations de pointe en matière de conception, de production et de technologie.

Depuis la création de la discipline, les courses spectaculaires de Formule E qui se déroulent dans les rues des villes les plus emblématiques du monde (New York, Monaco, Berlin, Mexico City, Londres et Rome pour n’en citer que quelques-unes), ont été à l’origine de gains d’efficacité énergétique, d’améliorations de l’autonomie des batteries et d’avancées dans le développement des groupes motopropulseurs, auxquels les voitures électriques exportées aujourd’hui dans le monde entier doivent de parcourir plus de kilomètres avec une charge.

Jean-Marc FINOT, SENIOR VP, DU GROUPE STELLANTIS MOTORSPORT, indique :

« C’est un grand plaisir pour STELLANTIS Motorsport d’être un acteur du retour de Maserati dans la course. Au-delà de l’importance historique, l’écurie de Formule E de Maserati sera pour nous un laboratoire technologique idéal pour accélérer le développement de groupes motopropulseurs électrifiés à haut rendement et de logiciels intelligents pour nos voitures de sport routières. Dans cette optique, la Formule E est le championnat idéal et nous sommes fiers d’être la première marque italienne à y

participer.

Alejandro AGAG, Fondateur et Président de la FORMULA E, confie :

« Nous sommes fiers d’accueillir Maserati dans cette nouvelle maison du sport automobile mondial qui sera dorénavant aussi la sienne. Le Championnat du monde ABB FIA Formula E est le Saint Graal des courses électriques. C’est la vitrine idéale pour les marques de voitures ultra-performantes les plus dynamiques et innovantes à la recherche de visibilité pour leurs prouesses technologiques et leurs ambitions sportives. »

Mohammeds Ben Sulayem, Président de la FIA, conclut :

« Je suis ravi d’accueillir Maserati en Formule E pour la saison 9. Qu’un constructeur aussi iconique, qui a un palmarès sportif aussi glorieux et prestigieux en sport automobile, confirme son engagement dans la série est une preuve de plus du consensus grandissant autour de l’avenir du Championnat du monde ABB FIA Formula E, alors que nous nous préparons à inaugurer une nouvelle ère. La nouvelle monoplace Gen3 représentera le summum de la performance, de la technologie et de la durabilité. »

MASERATI : UN PEU D’HISTOIRE…

Maserati est née sur les circuits, portée par l’audace des frères Maserati d’abord, puis par celle de ses pilotes.

La marque a fait ses débuts en compétition il y a 96 ans. La première voiture de course à arborer le logo du Trident sur son capot a été la Tipo 26, qui avait terminé la Targa Florio de 1926 en remportant la victoire dans la catégorie des moins de 1,5 litre, avec Alfieri Maserati au volant.

Trente-et-un ans plus tard, en 1957, l’Argentin Juan Manuel Fangio remportait le Championnat du Monde de Formule 1 au volant d’une Maserati. La dernière fois qu’une monoplace Maserati a participé à un Grand Prix de Formule 1, elle était pilotée par Maria Teresa De Filippis, la première femme à se qualifier pour un Grand Prix de F1, au volant d’une 250F.

Pour sa toute dernière participation à une course, elle conduisait la mythique MC12, qui avait remporté 22 courses (dont trois victoires aux 24 Heures de Spa) et 14 titres mondiaux dans les championnats FIA GT constructeurs, pilotes et par équipes de 2004 à 2010.

La course a toujours été pour Maserati un habitat naturel. Aujourd’hui encore, en inaugurant une nouvelle ère en Formule E, Maserati repart de ses racines pour construire son avenir.

Gianpietro CERVONIA

Photos : FORMULA E – Gilles VITRY