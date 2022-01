HYUNDAI DÉVOILE LA DÉCORATION DE SES NOUVELLES i20 N RALLY1 WRC

A deux semaines du lancement de la saison 2022 du Championnat du monde des rallyes wrc , l’équipe Coréenne qui alignera à nouveau trois voitures, a dévoilé la décoration de ses nouvelles voitures, les i20 N Rally1

Trois exemplaires étant inscrits : Thierry Neuville le Belge et Ott Tänak, l’Estonien disputeront la totalité des 13 manches au calendrier 2022, cependant que l’Espagnol Dani Sordo et le Norvégien Oliver Solberg, se partageront le volant de la troisième Hyundai

Président de Hyundai Motorsport, Scott Noh, en profitant pour évoquer cette saison 2022, insistant sur la toute nouvelle réglementation FIA.

« Nous sommes ravis de faire partie de cette nouvelle ère hybride du WRC et de démontrer le ferme engagement de Hyundai envers le sport automobile international. Le WRC consiste à faire rouler les voitures les plus avancées techniquement, tout en étant pilotées par les meilleurs équipages, sur les spéciales les plus difficiles du monde : la saison 2022 devrait faire passer les choses au niveau supérieur. De plus, du point de vue de l’entreprise, il est important pour Hyundai d’être associé à la technologie routière ; le passage du WRC à l’hybride rassemble les activités sport automobile et routière de la marque. Nous sommes convaincus que nous avons les atouts pour nous battre pour un troisième titre constructeur, et pour aider nos équipages à être également à la recherche des titres de pilote-copilote. »

Pablo Marcos, Team Manager de Hyundai Motorsport, indiquant, lui:

« Nous avons la chance d’avoir l’une des équipes les plus polyvalentes du WRC pour affronter l’un des calendriers les plus éclectiques que nous ayons vu ces dernières années. Nous espérons que la combinaison unique de Thierry, Ott, Oliver et Dani nous apportera le bon mélange d’expérience, de jeunesse et de passion pour obtenir les résultats pour lesquels nous avons travaillé si dur. C’est une troisième fois chanceuse pour les nouveaux événements en Nouvelle-Zélande et au Japon, que nous attendions avec impatience depuis un certain temps. Il y a beaucoup d’intrigues et d’inconnus pour la saison 2022, ce qui donnera énormément d’excitation aux fans du WRC ! »

En charge du département moteur et parallèlement directeur adjoint de l’équipe, Julien Moncet, indiquant, lui :

« Nous avons relevé le défi technique de la nouvelle ère hybride du WRC. Cela promet d’être un pas dans l’inconnu pour chaque équipe, mais nous sommes convaincus d’avoir fait le meilleur travail possible avec notre Hyundai i20 N Rally1. L’objectif principal a été de combiner le moteur à combustion interne et l’unité hybride rechargeable, en faisant fonctionner tous les composants harmonieusement au sein du châssis. Nous avons effectué des tests avec la voiture dans différents scénarios sur différents terrains pour recueillir autant de données en temps réel que possible. Notre test de simulation en octobre a fait vivre à la voiture une expérience représentative d’un vrai week-end de rallye, et à partir de là, nous avons pu affiner davantage la Hyundai i20 N Rally1 avant ses débuts en compétition. Le niveau de performance de la voiture ne sera vraiment connu que lorsque nous arriverons aux spéciales de rallye contre nos concurrents. »

PAROLES DE PILOTES

Thierry Neuville: « J’aime toujours me lancer dans de nouvelles aventures et de nouveaux défis, c’est donc la partie la plus excitante de cette nouvelle réglementation hybride. Notre objectif reste inchangé par rapport aux saisons précédentes. En tant qu’équipe, nous voulons nous battre à nouveau pour le championnat des constructeurs, mais le titre des pilotes est toujours l’un de mes objectifs personnels, que nous poursuivons. Dans cette nouvelle ère, tout le monde va vouloir montrer ses performances, ainsi que sa fiabilité qui va être cruciale cette année. Nous avons fait de bons pas avec notre nouvelle Hyundai i20 N Rally1. À chaque essai, nous avons pu nous sentir plus à l’aise dans la voiture, mais le début de saison est une période d’apprentissage pour tous les équipages et équipes. Je peux vraiment voir une saison passionnante mais probablement avec beaucoup de hauts et de bas pour tout le monde. »

Ott Tänak: « L’objectif pour cette saison est simple : gagner. Il y a un grand défi à relever, mais c’est excitant et j’ai hâte de prendre un nouveau départ. Tout le monde dans l’équipe a travaillé dur, avec l’évolution de la réglementation, il n’y a pas eu beaucoup de temps pour se détendre. C’est sûr que ça a été un gros effort. La clé de cette saison reste la fiabilité. Nous devons faire passer les voitures à travers les rallyes, leur donner un kilométrage maximum et acquérir le plus d’expérience possible. Il sera également important d’obtenir les meilleures performances des nouveaux moteurs hybrides et d’utiliser la bonne stratégie de cartographie. Nous aurons beaucoup à apprendre mais nous voulons gagner un autre championnat et nous nous battrons dur pour cela cette année. Je suis excité. »

Oliver Solberg: « C’est un rêve devenu réalité pour moi de rejoindre une équipe d’usine pour la première fois. Je suis très excité et c’est juste fantastiquement cool de commencer cette nouvelle saison. Le fait que les voitures soient complètement nouvelles pour tout le monde m’aide un peu. Je me sens assez préparé et confiant, mais c’est juste une excellente opportunité d’être dans cette nouvelle ère dès le départ. Ces voitures sont géniales. Ils sont mieux que jamais et sont très rapides. Je me sens certainement bien dans la Hyundai i20 N Rally1, et c’est assez agréable avec ce peu de puissance supplémentaire. L’essentiel pour moi est d’avoir une année cohérente. C’est une courbe d’apprentissage. Je suis encore très jeune, donc c’est bien pour moi de travailler avec d’autres pilotes qui ont une riche expérience. Je me sens prêt à passer au niveau supérieur.»

Dani Sordo: « Pour moi, ce sera une année très spéciale en raison de la nouvelle ère hybride. Il y a beaucoup de nouveaux éléments à considérer, ce sera donc un grand défi pour tout le monde. Les voitures seront vraiment belles avec les performances et rapides, ce que nous avons déjà vu lors des essais. Les fans peuvent déjà voir et entendre des vidéos de test que le son de la voiture est également incroyable. Je pense que ce sera une « vraie » année de WRC. Je suis particulièrement ravi de partager la troisième voiture avec Oliver et de travailler avec tous mes coéquipiers. Ils sont comme une famille pour moi, et je veux vraiment pousser pour avoir les meilleurs résultats possibles pour reprendre le championnat des constructeurs. »

VICTOIRE AU MONTE CARLO POUR NEUVILLE ET HYUNDAI EN JANVIER 2020

Début de hostilités dans dix jours avec la manche inaugurale de la saison mondiale WRC avec le traditionnel rallye Monte Carlo prévu du 20 au 23 janvier.

Épreuve remportée en 2020 par l’équipe Hyundai, avec la paire que formait à l’époque Thierry Neuville et Nicolas Gillsoul et l’an dernier en 2021, par la Toyota Yaris WRC de l’équipage Ogier-Ingrassia. Le Gallois Elfyn Evans, second à 32 secondes 6, assurant à Toyota le doublé. Podium complété par la Hyundai i20 Coupe WRC, de Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe, à 1 minute 13 seconde 5.

Top 5 pour le Finlandais Kalle Rovenperä avec la 3éme Toyota, à 2 minutes 33 secondes 6 et pour la seconde Hyundai, de l’Espagnol Dani Sordo, à 3minutes 14 secondes 2.

Bien qu’il ne dispute plus la totalité du Championnat WRC 2022, Ogier sera néanmoins au départ de quelques manches cette année, dont le Monte Carlo, où le pilote huit fois sacré, tentera de décrocher en Principauté un… huitième succès ! Mais une … 55 éme victoire en mondial WEC.

Après ses précédentes victoires de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM