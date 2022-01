 SPA-FRANCORCHAMPS EN MODE CHANTIER.

Alors que les activités journalières sur la piste Ardennaise du Circuit de Spa-Francorchamps sont traditionnellement en hibernation depuis le 15 novembre dernier, ce sont les pelleteuses et autres machines et engins de chantier, qui depuis cette date, ont pris possession et le dessus dans une véritable course contre la montre en cette période hivernale, où gel et neige, peuvent dicter leur loi à tout bout de champ.

Malgré l’ampleur des travaux en cours, tout est dans le vert et d’ici la réouverture de la piste au printemps, le tracé Spadois aura subi un important et imposant lifting, au niveau de certains virages et de ses infrastructures et ce sans être dénaturé pour autant…

Cette imposante cure de jouvence que traverse l’anneau Ardennais qui vient tout juste de fêter son centenaire passe par les points clés suivants :

LA SOURCE : la sortie du virage N° 1 verra sa zone de dégagement élargie jusqu’à hauteur des nouvelles tribunes en cours de construction en face des boxes, dits ’’Endurance’.

EAU ROUGE-RAIDILLON : Sans toucher à la configuration d’un des plus célèbres virages au monde l’enchaînement Eau Rouge-Raidillon et qui se termine en forme d’entonnoir, se verra dorénavant doté de zones de dégagements élargies, tant au pied du Raidillon, qu’à son sommet pour permettre de sécuriser cet endroit stratégique mais combien ‘accidentogène, dans un passé récent !

Ces modifications seront-elles toutefois suffisantes pour ‘’déminer’’ ce célèbre endroit clé de l’écrin Ardennais qui aujourd’hui dans toutes les catégories, se prend pied au plancher et où les monoplaces de F1 ou les protos du mondial d’endurance WEC, franchissent l’endroit … à plus de 300 Km/h?

Récemment d’anciens pilotes de renom, comme Jacky ICKX, Thierry BOUTSEN, Eric VAN DE POELE, Jean-Michel MARTIN ou encore Marc DUEZ, se sont exprimés en donnant leur avis quant aux améliorations à y apporter pour refaire de cette courbe, le vrai challenge qu’elle représentait jusqu’il y a une vingtaine d’années.

Ce haut lieu du sport automobile, se voit également doté, d’une toute nouvelle tribune couverte de 4.600 places comprenant également des loges qui feront de ces nouvelles infrastructures un endroit privilégié pour les spectateurs.

LES COMBES-BRUXELLES : Les virages 7-8-9-10, verront les barrières de sécurité reculées pour faciliter l’élargissement des zones de dégagements en tarmac qui elles seront remplacées partiellement par des bacs à gravier, dont l’implantation se fera également dans d’autres secteurs comme aux virages N° 9, le SPEAKERS CORNER, le N° 12 le DOUBLE GAUCHE ou POUHON,N° 13-14 LES FAGNES, le N° 16 PAUL FRERE ainsi que le N° 18 BLANCHIMONT.

Malgré toute la métamorphose que ces modifications impliquent Spa-Francorchamps ne sera pas dénaturé pour autant et en tant que circuit centenaire, l’anneau Spadois gardera toujours son aura qui lui permet de figurer parmi les monuments des sports mécaniques, au même titre que MONZA-MONACO, SILVERSTONE ou bien encore la Nordschleife du NÜRBURGRING.

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency-© Circuit de Spa-Francorchamps