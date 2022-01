L’ESPOIR FRANCAIS THÉO POURCHAIRE POURSUIT EN F2 AVEC L’ÉQUIPE ART GP

L’écurie Française ART Grand Prix et le grand espoir Français, désormais âgé de 18 ans, le jeune Azuréen de Grasse vont poursuivre cette année en 2022, une deuxième saison ensemble en Formule 2, l’antichambre de la Formule 1,

Vice-champion de Formule 3 FIA en 2020, déjà avec ART GP, Théo Pourchaire s’est classé 5éme de sa première saison en F2 en 2021, décrochant une victoire de prestige lors du Grand Prix de Monaco, à 17 ans.

Devenant le plus jeune vainqueur en catégorie F2 à 17 ans et 9 mois. Auparavant il avait déjà brillé en F4 devenant Champion d’Allemagne et en Karting, se classant à 13 ns troisième du Championnat du monde juinor sur la piste de Sakhir à Bahreïn le samedi 19 novembre 2016

Naturellement, au vu de ses excellentes derniéres saisons en F3 FIA et en F2 et son jeune âge, son objectif est bien évidemment d’accéder au plus vite à la discipline reine, celle de de l’élite, la Formule 1!

Rappelons que Théo Pourchaire est soutenu par l’académie Sauber, la structure junior de l’écurie Alfa Romeo en F1.

Écurie avec laquelle Théo a déjà participé en décembre dernier à une session de tests à Abu Dhabi et dont le Team-principal, Frédéric Vasseur lui assure une immense estime et un bel avenir en sport automobile au plus haut niveau

Précisons que cette saison, le Team Alfa Romeo a enrôlé le jeune Chinois Guanyu Zhou, 3éme de la F2 en 2021, pour épauler son autre recrue, le trés expérimenté Finlandais Valtteri Bottas, jusqu’alors pilote de l’équipe Mercedes, où il occupait le rôle de lieutenant de Lewis Hamilton.

Questionné Théo qui indique ce lundi 10 janvier 2022:

« Nous sommes plus déterminés que jamais et nous viserons le titre F2. Ce team est devenu une famille. Nous avons accompli beaucoup de choses en 2 ans, et nous rêvons en grand pour cette dernière année.»

Et il ajoute et précise :

« Je m’engage aux côtés d’ART Grand Prix dans l’une des plus belles catégories en Sport Automobile, la Formule 2… Nous voulons le titre et nous ferons tout pour le gagner. 💪🏼»

Avant de conclure:

« Merci également à Sauber Alfa Romeo Racing ORLEN pour le soutien cette année encore !»

Assurément, l’avenir lui appartient, c’est lui le prochain jeune tricolore à accéder aux Grands Prix de Formule 1!

Il est donc déjà en F2 et victorieux, et à 18 ans, il est né le 20 août 2003, il a de sacrées belles années devant lui …

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 – TEAM- KART MAG – Georges DECOSTER