AU DAKAR, VICTOIRE ET DOUBLÉ AUDI AVEC EKSTRÖM ET PETER. LOEB 3, REPREND DU TEMPS A AL ATTIYAH

830 kilomètres dont 394,90 chronométrés étaient au programme de cette huitième étape entre Al Dawadimi et Wadi Ad Dawasir

Cette étape proposait deux visages avec un premier secteur composé de sables et de dunes, avant d’attaquer une fin plus “terreuse”.

Très belle journée pour le clan Audi avec, outre la victoire en spéciale du Suédois Matthias Ekström qui triomphe – son premier succès sur le Dakar – et l’emporte, le doublé avec Stéphane Peterhansel, et qui finit à 49 secondes, devant le BRX Hunter de Sébastien Loeb, qui termine, lui, troisième à 3 minutes 08 et précède de … trois petites secondes, la troisième Audi de l’Espagnol Carlos Sainz !

Dommage pour Loeb qui en première partie de spéciale roulait en tète devant les Audi mais sur la seconde moitié de l’étape, le pilote Français, pilotait prudemment, ne disposant plus de roue de secours après la perte d’une d’entre elles, et du coup le pilote du BRX a terminé prudemment dans attaquer, devant se contenter du troisième temps.

Mais loin devant son rival, le Qatari qui concède à nouveau comme hier dimanche, beaucoup de temps !

Seb qui confiait :

«On a attaqué la bloc toute la spéciale, mais au km 28 on a crevé, on a perdu deux minutes. Et en arrivant à la neutralisation, on se rend compte qu’on a perdu notre deuxième roue de secours ! Donc il nous restait 250 kilomètres sans avoir droit à l’erreur. Je savais qu’on était en train de faire un bon temps, donc j’ai fait gaffe dans les cailloux, je n’ai pas voulu prendre de risque de crever. En tout cas j’ai fait une bonne spéciale, Nasser a certainement perdu un peu de temps, il n’allait pas très vite. La semaine dernière c’est moi qui aie été embêté, cette fois-ci c’est lui!

Le leader, Nasser Al Attiyah, ne pointant effectivement que cinquième, victime de problèmes de transmission sur son Toyota et qui lâche 10 minutes 09 sur le vainqueur du jour, Ekström

Le Qatari indiquant et précisant :

Pendant 350 kilomètres nous n’avions plus que deux roues motrices, à l’avant, et j’ai eu très peur tout du long. J’ai quand même essayé d’attaquer dans les 50 derniers kilomètres lorsqu’il n’y avait plus de dunes, et je suis vraiment soulagé de voir que nous n’avons perdu que sept minutes. Je suis heureux d’être à l’arrivée ! Le Dakar n’est jamais terminé, il faut le respecter

Au classement général provisoire, Nasser et Mathieu Baumel ne possèdent plus que 37 minutes 58 d’avance sur la paire Loeb-Lurquin, contre 44 minutes 59 dimanche soir.

Mais… 50 minutes 25 en quittant Riyadh dimanche matin ! Ce qui signifie que ces deux derniers jours, Loeb, hyper motivé, a repris plus de 12 minutes à Al Attiyah !!!

Le Saoudien Yazeed Al Rajhi occupant toujours la troisième place à 53 minutes 13.

SUNDERLAND REPREND LA TÈTE A MOTO. VAN BEVEREN GLISSE TROIS…

Victorieux ce lundi 10 janvier de la dixième étape devant la Honda du Chilien Pablo Quintanilla et la KTM de l’Autrichien Matthias Walkner, le motard Britannique Sam Sunderland au guidon de sa GasGas, récupère le commandement la tête du Dakar.

Leader ce lundi matin mais neuvième de la spéciale, le Français Adrien Van Beveren glisse à la troisième place provisoire.

‘A toi, à moi’… car Adri et Sam sont ‘beaux-frères’ dans la vie, l’anglais étant le compagnon de la sœur du pilote Yamaha!

A l’arrivée de cette huittième spéciale bouclé en 3h48′, Sam Sunderland et sa Gasgas, devancent Quintanilla de 2’53 » et Walkner de 4’11 ».

Sam expliquait :

«La course est très serrée cette année. C’est difficile pour nous les pilotes car c’est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Hier, j’étais au fond après une journée difficile, mais il faut rester calme et prendre les jours comme ils viennent. Demain, après la gloire de la victoire du jour je vais être puni en ouvrant. Mais la règle est la même pour tous et celui qui veut gagner la course doit parfois gagner des spéciales

Neuvième, La Yamaha de Van Beveren perd 10’21 » et glisse à la troisième place du général, à 4’43 » du leader et moins d’une minute derrière Walkner. Quatrième, Quintanilla ne compte que 47 » de retard sur le Français.

Adrien, de son côté racontait sa journée :

« Mon bouton de road-book est tombé en panne dès les premières dunes, j’ai donc dû le faire défiler à la main, ce n’était pas facile de piloter comme ça, a expliqué le Nordiste. C’était flippant de se faire secouer dans les trous en tenant le guidon avec une seule main, mais si je n’ai que ça comme problème, tout va très bien, ça fait partie du Dakar. J’ai donné le meilleur, je n’ai aucun regret. Je suis tout de même content de ma journée et je garde le même état d’esprit : continuer à faire le moins de fautes possible jusqu’au bout

François LEROUX

Photos : ASO – TEAMS

(A suivre)

LE CLASSEMENT DE LA SPÉCIALE AUTO CE LUNDI 10 JANVIER 2022

1 – Ekstrom / Bergkvist (Audi) en 3’43’21

2 – Peterhansel / Boulanger (Audi) à 49″

3 – Loeb / Lurquin (BRX Hunter) à 3’08

4 – Sainz / Cruz (Audi) à 3’11

5 – Lategan / Cummings (Toyota) à 3’20

6 – Terranova / Oliveras Carreras (BRX Hunter) à 4’53

7 – Serradori / Minaudier (Century) à 7’03

8 – Przygonski / Gottschalk (Mini) à 8’11

9 – De Villiers / Murphy (Toyota) à 9’00

10 – Al Rajhi / Orr (Toyota) à 9’51

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE AUTO, CE LUNDI 10 JANVIER 2022

1 – Al-Attiyah / Baumel (Toyota) en 27’45’52

2 – Loeb / Lurquin (BRX Hunter) à 37’58

3 – Al Rajhi / Orr (Toyota) à 53’13

4 – Przygonski / Gottschalk (Mini) à 1’28’06

5 – Terranova / Oliveras Carreras (BRX Hunter) à 1’31’39

6 – Vasilyev / Uperenko (BMW) à 1’40’57

7 – De Villiers / Murphy (Toyota) à 1’46’05

8 – Halpern / Graue (Mini) à 2’08’42

9 – Prokop / Chytka (Ford) à 2’09’05

10 – Serradori / Minaudier (Century) à 2’31’31

LE CLASSEMENT DE LA SPÉCIALE MOTO, CE LUNDI 10 JANVIER 2022

1 – Sunderland (GB) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, en 3h48’02 »

2 – Quintanilla (CHILI) HONDA CRF 450 RALLY, à 2’53 »

3 – Walkner (AUT) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 4’11 »

4 – Brabec (USA) HONDA CRF 450 RALLY, à 6’44 »

5 – Klein (USA) KTM 450 RALLY REPLICA, à 8’08 »

6 – Price (AUS) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 8’39 »

7 – Kevin Benavides (ARG) HUSQVARNA 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 9’32 »

8 – Rodrigues (POR) HERO 450 RALLY, à 9’58 »

9 -Van Beveren (FRA) YAMAHA WR450F, à 10’21 »

10 – Barreda Bort (ESP) HONDA CRF 450 RALLY, à 11’43 »

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE MOTO, CE LUNDI 10 JANVIER 2022

1 – Sunderland (GB) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, en 27h38’42 »

2 – Walkner (AUT) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 3’45 »

3 – Van Beveren (FRA) YAMAHA WR450F, à 4’43 »

4 – Quintanilla (CHILI) HONDA CRF 450 RALLY, à 5’30 »

5 – Barreda Bort (ESP) HONDA CRF 450 RALLY, à 14’38 »

6 – Benavides (ARG) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 14’47 »

7 – Santolino (ESP) SHERCO FACTORY 450 SEF RALLY, à 21’09 »

8 – Svitko (SLQ) KTM 450 FACTORY RALLY REPLICA, à 26’51 »

9 – Price (AUS) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 32’30 »

10 – Klein (USA) KTM 450 RALLY REPLICA, à 35’26 »

11 – Short (USA) YAMAHA WR450F RALLY, à 36’54 »

12 – Cornejo Florimo (CHL) HONDA CRF 450 RALLY, à 38’21 »

13 – Brabec (USA) HONDA CRF 450 RALLY, à 39’58 »

14 – Kevin Benavides (ARG) HUSQVARNA 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 56’03 »

15 – Rodrigues (POR) HERO 450 RALLY, à 58’05 »

16 – De Soultrait (FRA) HUSQVARNA FR 450 RALLY, à 58’30 »

17 – Mare (AFS) HERO 450 RALLY, à 1h11’46 »

18 – Cox (AFS) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 1h29’47 »

19 – Nosiglia Jager (BOL) RIEJU 450 RALLY, à 1h42’36 »

20 – Chapeliere (FRA) KTM 450 RALLY FACTORY REPLICA, à 1h51’44 »