AU DAKAR, NOUVELLE VICTOIRE EN SPÉCIALE POUR LOEB DEVANT AL ATTIYAH

LE CLASSEMENT APRÈS L’ETAPE DE REPOS CE DIMANCHE MATIN

FLASH

701 kilomètres dont 402 chronométrés sont au programme de cette septième étape ce dimanche 9 janvier 2022, entre Riyadh et Al Dawadimi.

Au lendemain de la journée de repos à Riyadh, les équipages repartent pour une seconde semaine et attaquent directement dans les dunes avec une longue portion d’une bonne centaine de kilomètres.

Ensuite, le pilotage semble moins compliqué mais la navigation pourrait à nouveau réserver son lot d’incertitudes et donc quelques mauvaises surprises !

Et à l’arrivée, c’est le nonuple Champion du monde des rallyes WRC, qui dispute son sixième Dakar, qui triomphe avec son BRX Hunter, ce dimanche 9 janvier dans la septième spéciale, l’emportant devant le leader Nasser Al Attiyah, second au volant de son Toyota, à 5 minutes 26

Derrière, joli tir groupé de l’armada Audi, avec dans l’ordre Carlos Sainz, troisième à 7 minutes 43, et Stéphane Peterhansel, quatrième à 9 minutes 40

Le Saoudien Yazeed Al Rajhi, terminant cinquième et complètant le Top 5 à 10 minutes 03

Précisons que le troisième pilote Audi, le Suédois Matthias Ekström, finit huitième à 14 minutes 42, devant le second BRX Hunter de l’Espagnol Nani Roma, classé lui au neuvième rang, à 15 minutes 50.

Le troisième BRX Hunter de l’Argentin Orly Terranova terminant onzième à 18 minutes 21.

Au classement général provisoire, le Qatari et son navigateur le Français Mathieu Baumel, conservent le commandement, mais le pilote Français du BRX Hunter, de nouveau second, à 44 minutes 59, récupère la deuxième place, précédant maintenant le Saoudien Yazeed Al Rajhi de huit minutes 32, redescendu, lui, trois à 53 minutes 31.

LE FRANÇAIS DE YAMAHA VAN BEVEREN NOUVEAU LEADER A MOTO

Superbe performance du Chilien Jose Ignacio Cornejo au guidon d’une Honda, lequel gagne en 3h28’46 » cette septième spéciale, devançant la KTM de l’Argentin Kevin Benavides de 44 » et une autre Honda, de l’Espagnol Joan Barreda, troisième à 2’51 »

Etape, à l’issue de laquelle, le pilote Français de Yamaha, Adrien Van Beveren, dix de la spéciale à 12 »34 s’empare de la tête de l’épreuve, ce dimanche 9 janvier, possédant 5’12 » d’avance sur Matthias Walkner, 5’23 » sur Kevin Benavides, 5’38 » sur Sam Sunderland et 6’34 » sur la Sherco de Lorenzo Santolino.

SAM SUNDERLAND PERD LA TÈTE



Sam Sunderland, le Britannique leader avec sa Gas Gas et Matthias Walkner son dauphin, le pilote KTM, ayant perdu plus de 20 minutes. Respectivement 25 »55 et 22 »50 !

CHUTE POUR DANIEL SANDERS

Ajoutons encore que l’ancien leader l’Australien Daniel Sanders qui pilotait également une Gas Gas, équipe qui a donc vécu une mauvaise journée de reprise, s’est blessé lors d’ ne chute sur le parcours de liaison !

Le motard nordiste qui déclarait :

« J’ai essayé d’attaquer le plus que je pouvais, mais la spéciale était technique en navigation. Je savais que je pouvais faire une belle opération et j’ai tout donné pour ça. Ça a bien marché, c’est cool.»

Rappelons qu’Adrien Van Beveren dont le meilleur classement reste sa quatrième place en 2017, a depuis connu quatre abandons consécutifs avec deux casses moteur en 2019 et 2021 et deux chutes en 2018 et 2020!

Adrien concluant :

« D’où je reviens, ça me fait plaisir. J’ai vécu deux années difficiles avec mes accidents, ça fait du bien. Je vais tout faire pour conserver ce que j’ai fait aujourd’hui, sans m’emballer. Mon objectif c’est de passer la ligne d’arrivée, je le dis depuis le début et il n’a pas changé. Je vais me servir de ce qui m’est arrivé avant et respecter le plan de base. Tout reste encore à faire, je vais m’appliquer jusqu’au bout. Et si ça veut le faire, ce sera top. »

François LEROUX

Photos : ASO – TEAMS

(A suivre)