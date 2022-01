LE TEAM WILLIAMS GAGNE SON PROCÈS CONTRE SON SPONSOR DE 2020 ROCKIT

Le Team F1 Williams va récupérer une jolie somme, un chéque de près de 37 millions de dollars soit 35 millions d’€!

La somme qu’aurai lui verser par contrat la firme Rokit, l’un de ses anciens sponsors avec qui les relations avaient été tendues puis finalement interrompues au début de la saison 2020…

L’entreprise Américaine tardant à effectuer les versements prévus, l’équipe Britannique avait donc choisi et décidé délibérément et unilatéralement de rompre le contrat, laissant à ses avocats et conseils le soin de suivre cette délicate affaire!

Lesquels l’envoyait devant la justice…

La suite vient d’être étudiée et jugée et un tribunal Californien a donc donné sa version dans l’arbitrage opposant les deux parties et il a indiqué qu’il avait rendu son jugement, décidant que que la firme Rokit devrait payer environ 35,7 millions de dollars d’arriérés, plus 1 million de dollars supplémentaires d’indemnisation.

Jonathan Kendrick, le propriétaire de Rokit, ne le voit pas ainsi et il continuer la procédure indiquant :

« Nous n’avons aucun problème à payer quand nous en avons pour notre argent. Nous voulons aller plus loin sur le sujet mais pour le moment nous ne pouvons pas commenter davantage »

Les suites du procès ne semblent donc pas terminé. Même si le tribunal fédéral de Los Angeles, qui a suivi le litige, a pourtant précisé que Rokit avait « promis sans ambiguïté » d’effectuer les paiements !

Rappelons que le groupe Rokit, opère dans de nombreux secteurs, tels que la téléphonie et les boissons, et qu’il était le sponsor ‘major’ de Williams en 2019, et déjà lors de cette première année de partenariat, la prolongation de l’accord avait été signée jusqu’à la fin de 2023!

Les logos Rokit avaient été aperçus pour la toute dernière fois à l’occasion des tests hivernaux de l’inter-saison 2019- 2020 !

Depuis Rokit a poursuivi ses différentes actions de sponsoring dans lr sport automobile, d’une part avec l’équipe Venturi en Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule E, d’autre part avec le Championnat féminin des W Series et enfin également en Championnat Indycar avec le Team Foyt.

Peter GRISWOLD

Photos : TEAMS