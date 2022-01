L’ENDUROPALE DU TOUQUET REPORTÉ ….A FIN FÉVRIER

On a officiellement appris ce jeudi 6 janvier 2022 par la mairie du Touquet que l’épreuve de L’Enduropale du Touquet, la célèbre course de moto disputée sur le sable sur la plage et créée en février 1975 par le regretté Thierry Sabine et initialement prévue le week-end du 28 au 30 janvier, venait d’être reportée à fin février et ce bien évidemment en raison de la crise sanitaire et de la pandémie du Coronavirus Covid-19.

« Face à la cinquième vague, au nombre important de contaminations journalières et suite aux dernières annonces gouvernementales et en accord avec la Préfecture, en responsabilité, nous sommes contraints de reporter le 46éme Enduropale du Touquet Pas-de-Calais aux 25, 26 et 27 février 2022 »