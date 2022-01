 STÄUBLI NOMME FOURNISSEUR UNIQUE DU SYSTÈME MOTO DE REMPLISSAGE RAPIDE DE CARBURANT HOMOLOGUE FIM

STÄUBLI nommé fournisseur unique du système de remplissage rapide de carburant homologué FIM

Suite aux communiqués de presse de la FIM (Fédération Internationale Motocycliste) diffusés le 15 juillet 2021, après les 12 Heures d’Estoril et le 2 septembre 2021, pour le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt officiel (appel d’offres), la FIM, nous annonce que la société STÄUBLI, a été désignée comme fournisseur unique du système de remplissage rapide de carburant homologué FIM pour le Championnat du Monde et la Coupe du Monde FIM d’Endurance Moto, de 2022 à 2031.

2022, sera une année de transition (pas d’utilisation obligatoire, mais système disponible à la vente/location) qui permettra aux équipes qui le souhaitent de se préparer progressivement à l’utilisation obligatoire du système de remplissage rapide de carburant Homologué FIM à compter de la future saison 2023.

Rappel du contexte

Avec un objectif clair, de renforcer la sécurité lors des interventions de ravitaillement dans la voie des stands, la FIM, avec les représentants des constructeurs impliqués dans le Championnat du Monde et la Coupe du Monde FIM d’Endurance et le promoteur Discovery Sports Events, ont décidé à l’unanimité de l’introduction d’un fabricant unique, d’un système de remplissage rapide de carburant ‘Homologué FIM (pour l’équité sportive et technique, la normalisation mondiale et la réduction globale des coûts).

Présentation du fournisseur désigné

Fondée en 1892 à Horgen près de Zurich en Suisse, la maison STAÜBLI, est impliquée dans les connecteurs rapides depuis 1956 et dans le sport automobile depuis 1997.

L’une des premières applications était les connecteurs rapides pour le système de freinage qui sont encore utilisés aujourd’hui. Le produit STAÜBLI SAF45 a été introduit en Mondial FIM EWC en 2004 en tant que prototype, commercialisé en 2005 et équipe déjà aujourd’hui un certain nombre d’équipes du paddock permanent FIM EWC.

Produit

Tous les détails techniques (références des pièces, plans dimensionnels et plans d’implantation) du matériel sera mis à disposition par STAÜBLI, à l’achat ou à la location .

Ce projet qui était à l’étude depuis quelques mois, verra donc maintenant son entrée dans les stands de ravitaillement officialisée et ce dès les 24 Heures du Mans 2022!

Après une période probatoire d’un an, les équipes du Championnat du monde et celles également de la Coupe du Monde FIM, se verront dans l’obligation d’utiliser ce fournisseur.

Certaines équipes de pointes, comme d’ailleurs Yoshimura SERT, la tenante du dernier titre mondial, qui utilisaient encore le système Zenith, devront s’équiper de vannes Stäubli au plus tard pour 2023.

Ce changement apportera un gain de temps sur les ravitaillements de l’ordre de 5 à 6 secondes.

Il sera en revanche un gage de sécurité par la qualité de fabrication des produits proposés et pour l’utilisation du carburant à l’indice d’octane supérieur et au taux de 10% en bio-éthanol plus corrosif pour les joints et durites non changés régulièrement.

Le souci viendra du surcoût d’environ quatre fois supérieur aux anciens systèmes que les équipes privées devront digérer d’ici 2023. Le budget essence est de plus en plus conséquent avec la tendance des marchés toujours à la hausse de près de 30% en un an .

Les équipes devront aussi revoir le remplacement des réservoirs de 24 litres de leurs machines lorsque l’adaptation au système Stäubli sera rendu trop délicate.

Ainsi, cet été, nous avions vu l’équipe Mettis – JBB, lancer un appel aux donateurs pour remplir une cagnotte afin de participer au budget essence et pneus et de pouvoir s’aligner au Bol d’Or.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le père Noël a peut-être été le bienvenu pour ces nobles équipes d’amateurs qui auront néanmoins la possibilité d’adopter le système Stäubli en faisant le choix de la location du kit avec un contrat de maintenance adapté .

Après vos lettres …vos chaussettes de Noël ont pour certains probablement été remplies !

Texte : Michel PICARD

Photos : FIM et Michel PICARD