15 VOITURES EN PISTE AUX 12 HEURES D’ABU DHABI CE 8 JANVIER 2022

La 10éme édition des Gulf 12 Hours – les 12 Heures d’Abu Dhabi – déjà reporté de décembre au week-end prochain, ne réunira qu’un modeste plateau, une grille de départ composée de 15 voitures seulement, et ce à la suite de la crise sanitaire de la pandémie du COVID-19, dont 12 des meilleures voitures GT3 qui s’aligneront sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi le 8 janvier 2022.

Douze voitures GT3, mettant en vedette trois constructeurs Mercedes, Audi et Ferrari, qui se disputeront la victoire, dont les champions actuels du Seas Motorsport.

Le trio victorieux de l’édition 2020-2021 avec la McLaren et l’équipage formé de Sheikh Isa Al Khalifa, de Martin Kodric et de Ben Barnicoat, en janvier 2021 et à nouveau présent, édition précédente donc déjà reportée et pour la même cause et qui s’était d’ailleurs disputée sur le circuit de Sakhir dans l’Île de Bahreïn et avec la participation aussi des vainqueurs de l’édition 2019, l’équipe Attempto Racing.

L’équipe Sun Energy 1 by SPS tentera, elle, de décrocher son premier titre aux Gulf 12 Hours, face aux précédents vainqueurs AF Corse et Kessel Racing.

L’ancien multiple Champion du monde moto désormais en retraite sportive de cette discipline, l’Italien Valentino Rossi et l’équipe VR46 tenteront d’améliorer leurs deux tentatives précédentes, ayant remporté la classe ProAm et grimpé sur la troisième marche du podium général en 2019.

La bataille GT4 sera une affaire entièrement Britannique, avec Century Motorsport qui présentera sa BMW M4 et son Aston Martin Vantage, contre la McLaren 570S de Greystone GT.

Les Gulf 12 Hours seront soutenues par le Ferrari Challenge Asia Pacific, garantissant que plus de 30 voitures seront elles en piste sur le circuit de Yas Marina.

La 10éme édition de la course a été durement touchée par des perturbations logistiques mondiales qui ont empêché les voitures d’arriver à Abu Dhabi, ainsi que par des annulations d’équipes en raison des récentes restrictions de COVID-19.

En raison d’éventuels changements de pilotes de dernière minute à la suite des tests COVID-19, une liste complète des engagés sera publiée en milieu de semaine.

Andrea Ficarelli, directeur et promoteur des Gulf 12 Hours Driving Force Events, a déclaré :

On a réussi dans des circonstances aussi difficiles a garantir une grille de départ de qualité malgré les défis qu’imposent la pandémie. Nous attendons avec impatience une belle course et un avenir positif sans plus de perturbations, d’autant plus que nous avons déjà confirmé notre date de course traditionnelle pour la 11éme édition, le 10 décembre 2022. »

John ROWBERG

Photos : 12 HEURES GULF