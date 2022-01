AU DAKAR, LA 3éme SPÉCIALE POUR L’AUDI DE SAINZ. AL ATTIYAH TOUJOURS LEADER

FLASH

Belle performance ce mardi 4 janvier pour ‘ El Matédor’ ! C’est en effet le pilote Espagnol Carlos Sainz qui triomphe et remporte cette troisième spéciale composée de 54% de Sable, de 23% Terre et de 23% Dunes et il offre ainsi à l’équipe Allemande Audi qui débute et découvre le Dakar, sa toute 1ére victoire

Sainz a couvert le parcours de cette ES en 2 Heures 26’51 et il précède à l’arrivée, le Toyota du sud-africain Lategan qu’il devance de seulement … 38 petites secondes et une autre Audi, celle de ‘Monsieur Dakar’ alias Stéphane Peterhansel, excellent troisième à 1 minute 41 et qui confirme la bonne journée du Team Audi que manage le très expérimenté Sven Quandt, le patron de la structure X Raid sue le Dakar depuis des années

Top 5 pour un autre Espagnol Nani Roma avec le plus rapide des BRX Hunter de l’équipe Prodrive, quatrième à 2 minutes 41 et pour la troisième Audi, celle du Suédois Matthias Ekström, cinquième à 2 minutes 59!

Suit, le Toyota Ovverdrive du Saoudien Al Rajhi, sixième à 3 minutes 46 et le Toyota Gazoo du Sud-africain, Giniel de Villiers, septième à 4 minutes 10

Le leader du Dakar au départ ce matin, le Qatari Nasser Al Attiyah ne se classe qu’au huitième rang au volant de son Toyota à 5 minutes 10 et il conserve son leadership

Et ce d’autant plus que son dauphin au classement général provisoire, le Français Sébastien Loeb, victorieux de la spéciale de la veille, hier lundi, a été victime ce deux crevaisons et qu’il est arrivé avec 33 minutes 34 de retard sur Sainz et 28′ sur le Qatari!

L’infortuné Alsacien Sébastien Loeb en plus d’avoir eu 2 crevaisons, a ensuite été ralenti par des problèmes de transmission sur la fin de la spéciale et il a même terminé en 2 roues motrices!

Au classement général provisoire, Loeb conserve sa deuxième place mais il pointe maintenant à 37 minutes 40 de Nasser Al Attiyah !

Carlos Sainz remonte à la dixième place à 2 Heures 19 minutes et 21 secondes.

François LEROUX

Photos : ASO – TEAMS

(A suivre)