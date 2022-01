SUR LE DAKAR 2022. POUR PETERHANSEL : ´UNE GROSSE DÉCEPTION

Mauvaise entame de ce Dakar 2022 pour ´Monsieur Dakar, alias Stéphane Peterhansel, dès la première étape …

Obligé, aprés avoir arraché le train arrière gauche de son Audi RS Q e-tron, lors d’un choc avec de grosses pierres survenu au kilométre 154, de stopper au cœur du désert, pour réparer, contraint d’attendre son assistance de longues heures !

Pour lui des l’étape d’ouverture, ses espoirs de victoire le 14 janvier, sa 15éme, se sont déjà évanouis et semblent désormais s’éloigner et impossible

Parvenu au bivouac, il racontait sa mésaventure :

On a arraché le train arrière, attendu le camion plus de 4 heures pour réparer, on est reparti jusqu’à la neutralisation mais comme on était en retard, ils ne nous ont pas laissés finir la spéciale, on était déjà hors course

Avant de préciser :

« Avant la casse, ça allait bien, bon feeling en termes de pilotage, on avait doublé trois concurrents, c’était un bon début de course mais ça n’a pas duré longtemps

Et Peter ajoute :

« On est hors course maintenant mais on a un joker et on a le droit de repartir. Le seul but, c’est d’aider les voitures de l’équipe, éventuellement gagner des spéciales, mais on sait qu’on ne sera pas classé.

Il conclut:

C’est une grosse déception mais ça fait partie du sport mécanique, je pensais qu’on allait être arrêté par des problèmes de moteur électrique mais pas par le châssis. La suite, c’est de réparer correctement. Il faut qu’on prenne de l’expérience, qu’on fasse des kilomètres pour découvrir tous les problèmes de cette voiture et être plus performants l’année prochaine.

François LEROUX

Photos: ASO – TEAM