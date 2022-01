SIMON PAGENAUD AU VOLANT DE L’ACURA DU MEYER SHANK AUX 24 HEURES DE DAYTONA

L’équipe MSR (Meyer Shank Racing) participera pour la 19éme fois aux très disputées 24 Heures de Daytona à la fin du mois de janvier, et l’équipe basée dans l’Ohio s’y présentera avec une solide équipe composée d’un sacré équipage de pilotes de talents pour ce qui sera cette année, la 60éme édition de la course Floridienne.

Déja recruté et aligné en 2022, en Championnat INDYCAR par cette écurie MSR, il roulait depuis plusieurs saisons au sein du Team Penske, le Français Simon Pagenaud, complétera l’équipe en rejoignant les pilotes IMSA – Le Championnat d’endurance américain – membres eux à temps plein, les deux Britanniques Oliver Jarvis et Tom Blomqvist, ainsi que l’autre pilote MSR d’endurance IMSA et partenaire de Pagenaud cette année en INDYCAR à temps plein, le Brésilien Helio Castroneves.

Les 24 Heures de Daytona marqueront la huitième participation de Pagenaud à cette course. Le vainqueur des 500 miles d’Indianapolis 2019, n’est passé qu’à quatre secondes de la victoire lors de l’édition 2021 derrière son pote et désormais coéquipier… Castroneves!

Pagenaud visera avec ses trois collègues, la plus haute marche du podium alors qu’il effectue sa première course avec MSR pour lancer sa saison 2022.

Le passage à MSR ajoute un chapitre à la longue expérience de Simon Pagenaud dans la compétition d’endurance de haut niveau. Pagenaud qui bénéficie de trois années supplémentaires d’expérience à bord de l’Acura ARX-05.

Le Français a, rappelons-le, clôturé la saison IMSA 2020 avec une deuxième place aux 12 Heures de Sebring ainsi qu’une troisième place à Petit Le Mans.

Questionné, le pilote Français indique:

« J’adore commencer avec l’un des plus grands défis de l’année que sont les 24 Heures de Daytona »

Et il poursuit:

« C’est une course que j’ai failli gagner plusieurs fois, tout comme les 24 Heures du Mans par le passé. J’ai hâte de courir avec ma nouvelle équipe MSR en endurance. De là viennent mes racines. J’ai un amour très profond pour cette série alors que je retrouve l’Acura et mes amis chez HPD (Honda Performance Development). Avec Oliver, Tom et Helio, nous serons une équipe solide et nous pourrons, je l’espère offrir une victoire à AutoNation et SiriusXM pour bien commencer l’année. »

De son coté, Mike Shank confie:

« Nous sommes vraiment ravis que Simon rejoigne l’équipe pour les 24 Heures de Daytona. La première étape a été de l’avoir dans notre équipe de pilote pour l’intégralité de la saison en INDYCAR et il était logique de le mettre dans l’Acura pour Daytona. Il connaît bien la voiture et a déjà travaillé avec Helio, il a donc été un atout majeur dans l’équipe jusqu’à présent.

Et, lui conclut:

«Avec l’équipe que nous avons, je pense que nous avons une chance de nous battre pour une victoire dans quelques semaines. »

Terminons en rappelant que les qualifications auront lieu lors du « Roar Before the 24 » les 21 et 23 janvier, elle déterminera l’emplacement dans les stands et les garages.

La 60éme édition des 24 Heures de Daytona, étant, elle, programmée, le samedi 29 janvier et dimanche 30.

Peter GRISWOLD

Photos : MSR