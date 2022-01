LES LEGENDS BOUCLES @ BASTOGNE REPORTÉES EN MARS

Alors que l’année 2021 touche à sa fin en ce vendredi 31 décembre, le Royal Automobile Club de Spa risque d’en surprendre plus d’un, en annonçant officiellement le report d’un mois, des Legend Boucles @ Bastogne 2022, initialement prévues en février, et désormais fixées au week-end des samedi 5 et dimanche 6… mars prochains!

Fruit de longues discussions et négociations avec les autorités compétentes, le tout sur fond de crise sanitaire, les perspectives à court et moyen terme, et les différentes décisions du dernier Codeco.

Pierre Delettre qui s’exprime au nom de la organisation, confie :

« Ce n’est évidemment pas la communication que nous souhaitions en cette fin d’année, mais il faut comprendre qu’il y a encore quelques jours nous étions sur le point de tout arrêter en raison de la complexité de la tâche ».

Et il poursuit :

« Les différentes demandes de la municipalité et de la province ont été prises en compte, et sur cette base, tout a été fait pour trouver une alternative à la date initiale. On sait que les nouvelles dates, le premier week-end de mars, ne conviendront pas à tout le monde. Mais il n’y a pas d’alternative idéale.

Avant de préciser aussi :

« Notre objectif était donc d’en trouver une qui serait acceptable pour les autorités. A condition que la situation sanitaire ne s’aggrave pas dramatiquement en février, je pense que l’on peut désormais donner un nouveau départ à cette édition 2022 des Legend Boucles @ Bastogne… »

Au moment sauter le pas vers une année 2022 qu’on espère et souhaite être celle de l’année de l’espoir d’un retour à la normale, les organisateurs des Legend Boucles @ Bastogne mettent tout en œuvre pour que le public puisse aussi se rendre sur les spéciales !

S’il est déjà acquis que la partie festive de l’événement sera réduite au strict minimum, afin d’éviter la concentration du public dans les mêmes lieux, le règlement et le programme restent inchangés. Il va de soi que des adaptations pourront être apportées afin de respecter les mesures sanitaires qui seront en vigueur début mars.

Pierre Delettre, conclut :

« Néanmoins, nous tenons à rassurer les équipages déjà inscrits et qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent dans l’impossibilité de participer à l’épreuve début mars. Si tel est le cas, nous leur demandons de contacter l’organisation et un remboursement complet sera effectué. La date de clôture des inscriptions est désormais fixée au lundi 21 février. »

Rappelons que l’édition 2021 avait été annulée (voir lien)

Christian de BARE

Photos : Mandred GIET – AUTONEWSINFO