SÉBASTIEN LOEB: « TROUVER LE BON RYTHME ET RESTER HUMBLES  

Champion du monde des rallyes à neuf reprises, le plus célèbre des rallymen au monde, le pilote Français Sébastien Loeb, attaque ce samedi 1er janvier 2022… son 6éme Dakar, une épreuve qui lui tient visiblement à cœur mais qui lui résiste depuis sa première participation en 2016.

Loeb s’aligne cette année pour la deuxième fois consécutive sous les couleurs du Team BRX, mais avec une auto, le Hunter, largement développée, améliorée et remaniée depuis la dernière édition, et avec un nouveau copilote, Fabian Lurquin, avec lequel il n’a jusqu’alors qu’une seule expérience en course, sur la Baja Aragon.

Sébastien Loeb qui confie:

« 2021, ce ne fut pas un an sans course pour moi, mais en tout cas un an sans rallye-raid. On a fait des essais, mais peut-être pas autant de kilomètres qu’on aurait voulu parce que nous avons eu des contre temps. En revanche la voiture est vraiment bien, et avec le copilote ça s’est très bien passé aussi ».

Et d’indiquer:

« On commence seulement ensemble, il va maintenant falloir tout mettre bout à bout car le Dakar c’est compliqué, il faut trouver le bon rythme et rester humbles. Le point important c’est que la voiture est fiable. En tout cas on n’est pas trop mal préparés ».

Reste à connaitre la réelle performance de son BRX Hunter face aux très fiables et véloces Toyota, aux Mini et aussi aux toutes nouvelles Audi qu’aligne le non moins chevronné Team X Raid.

Et que pilotent les multiples vainqueurs du Dakar, avec notamment’ Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel, 14 fois lauréat de l’épreuve mais aussi ´El Matador, Carlos Sainz !

Le patron de l’équipe BRX, Gus Beteli, confie :

« L’an dernier, il s’agissait de notre premier Dakar et nous avons beaucoup appris sur ce qu’il faut pour gagner la course automobile la plus difficile au monde»

Départ ce samedi avec le court prologue.

François LEROUX

Photos : TEAM