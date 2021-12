PESCI RÉCUPÈRE LE BUGGY DE DUMAS QUI LUI ROULERA AVEC L’ANCIEN TOYOTA D AL ATTIYAH !!!

UNE BELLE CHAÎNE D’AMITIÉ ….

À la veille du départ du Dakar, l’un des deux buggys de l’équipe Suisse Rebellion, celui du patron Alexandre Pesci, s’est embrasé au cours d’une ultime séance de réglage hier jeudi 30 novembre en Arabie Saoudite et l’engin est entièrement détruit ! (voir lien)

Du coup, le second pilote de l’écurie, le Français Romain Dumas – ancien double vainqueur au Mans en 2010 et 2016 et co-Champion du monde d’endurance WEC en 2016 – a proposé à son boss du coup sans voiture, de lui confier le volant du second buggy… Tout simplement le sien !

Et ainsi de se retrouver à pied !!!!

Se retrouvant sans voiture, Romain Dumas va finalement incroyablement malgré tout bien participer au Dakar et prendre ce samedi 1er janvier, le départ !!

Explication…

Des étrennes en ‘ OR’ pour Romain Dumas au pays de l’Or noir !

En effet à 24 heures du départ de la 40éme édition du Dakar, Romain va bénéficier du grand cœur d’un certain… Nasser Al Attiyah, le Qatari navré d’apprendre le forfait de l’Alésois victime lui du même mal, l’incendie de son buggy Rebellion en janvier dernier dès la 1ére journée de course, lequel confiait ce vendredi :

« Quand j’ai entendu que la voiture d’Alexandre avait pris feu, je voulais l’aider en mettant à disposition ma voiture victorieuse en Coupe du monde de Rallye-Raid. C’est une histoire de famille et d’amitié. Il est important que Romain et Alexandre puissent prendre le départ de l’épreuve. Nous travaillons très dur entre chaque Dakar pour être prêts et entraînés. Quand quelque chose comme ça se produit, tout le monde se serre les coudes. J’ai des relations particulières avec Rebellion et je souhaite à l’équipe de réussir cette édition. Je suis très heureux d’avoir pu apporter

Romain, lui expliquait:

« Ce n’était évidemment pas prévu, ce n’est pas le genre de scénario que l’on anticipe. Mais c’était logique que je lui laisse mon volant, c’est lui le propriétaire du Team, son équipe. »

Et Romain de poursuivre, en précisant :

« C’était mal embarqué on va dire ! Mais Nasser al-Attiyah, par l’intermédiaire de Mathieu Baumel – le copilote français du Qatari – m’a dit qu’il avait gardé sa voiture de l’année dernière. Il comptait la mettre dans son musée. On a fait rapatrier la voiture dans la nuit, elle était à 11 heures d’ici. Elle est arrivée ce vendredi matin. On essaye de rassembler les bouts mais elle est prête à rouler. »

Et il ajoutait :

« J’en ai connu des scénarios un peu pourris ou des galères bizarres dans ma carrière mais ce type de problème, je ne l’avais encore jamais rencontré »

Reste que chez Rebellion, les mécaniciens mettent les bouchées doubles ce vendredi sur le Toyota Hilux, qui est très performant, il a fini deuxième de l’épreuve en janvier 2021 et la voiture a remporté les quatre étapes de la Coupe du monde cette année, auxquelles elle a participé.

L’autre Français, Mathieu Baumel, le fidèle navigateur de Nasser Al Attiyah a bien briefé Romain Dumas sur l’engin, cet Hilux ancienne génération et qu’il connait par cœur :

« C’est une voiture qui fonctionne bien. »

Assurément, en témoigne son brillant palmarès ces années passées, dont le Dakar 2020 !

Avant de lâcher, tout souriant :

« C’est vraiment l’aventure le Dakar! »

Même avant le départ !

Quant à l’infortuné Pesci qui s’était endormi jeudi soir avec l’idée de devoir déclarer forfait, le voilà à nouveau dans le match :

« Mon aventure continue grâce à une incroyable solidarité. C’est l’esprit du Dakar, l’esprit de Rebellion.»

Dont Nasser est devenu soudainement le meilleur ambassadeur…

François LEROUX

Photos : ASO -TEAMS