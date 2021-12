LIVRE : LE TOUR AUTO 2021

L’édition 2021 du Tour auto, la trentième, a cueilli par brassées les nouveaux paysages entre Paris et Nice, en passant par la Bourgogne, la Savoie, l’Auvergne. Nouveau lieu de départ au Grand Palais Ephémére, face à la Tour Eiffel et à l’Ecole Militaire sur le Champ de Mars, aussi, et nouveau photographe.

Mathieu Bonnevie, amoureux du Tour, nous livre ici sa vision d’une semaine de course, compilation d’instants saisis, parmi les autos et les concurrents, sur les spéciales, les circuits et les liaisons. Et bien sûr, foison de voitures, chacune exceptionnelle, qui composent une grille de départ jamais vue et jamais si riche.

Les Jaguar E, Shelby Cobra, Porsche 906 sont là, et les Lotus, les Aston, les Alfa, les Alpine. Bien sûr, diront les blasés. S’y ajoutent cette année nombre de Jaguar Mk 2 et de Ferrari 250 GT, modèles invités.

Les Matra 650, Ferrari 250 MM et Ford GT40 font un sommet glorieux à cette pyramide. Un album formidablement illustré qui vous fera voyager…

LES AUTEURS

Photographe indépendant basé à Reims, Mathieu Bonnevie est passionné d’automobile depuis toujours. Il parcourt l’Europe pour capturer l’atmosphère des plus beaux événements historiques, en recherche permanente d’authenticité et d’histoires à raconter à travers ses photos.

Il collabore avec des constructeurs automobiles comme Porsche ou Audi, des marques de renom telles que IWC, Leica, Berluti, Elf, Paul Smith, Ruinart ainsi que des medias spécialisés comme Classic Driver ou Auto Heroes.

Professeur de français, Robert Puyal est entré dans les ordres journalistiques pour se rapprocher des voitures, anciennes et modernes, de route et de course.

Longtemps essayeur chez Sport Auto, il est aujourd’hui indépendant et partage ses collaborations entre les essais, les chroniques et les biographies de pilotes pour Sport Auto, L’Auto-Journal, Rétroviseur, Top Gear, VSD et Le Point.

TOUR AUTO 2021

Auteurs : Mathieu BONNEVIE et Robert PUYAL

288 pages & 600 photos

Prix public : 75,00 € TTC