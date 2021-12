DAKAR 2022 : TOYOTA ALIGNE SES 4 ÉQUIPAGES POUR LA VICTOIRE

TOYOTA s’engage sur le Dakar 2022 avec 4 tout nouveaux GR DKR Hilux T1+

Les vainqueurs de la Coupe du Monde FIA ​​des Rallyes Tout Terrain 2021, la paire Nasser Al Attiyah et Mathieu Baumel, font figures de favoris pour la victoire finale sur ce rallye-raid Dakar 2022 qui débute ce samedi 1er janvier..

TOYOTA GAZOO Racing aligne à nouveau une équipe de quatre voitures pour l’édition 2022 du Rallye Dakar. Cette équipe sera à nouveau composée des vainqueurs du Rallye Dakar 2019, le Qatari Nasser Al-Attiyah et son copilote le Français Mathieu Baumel, mais elle compte aussi sur le sud africain Giniel de Villiers un ancien vainqueur de l’épreuve et son copilote Dennis Murphy.

Et également sur Henk Lategan qui avait découvert le Rallye Dakar en tant que rookie en janvier 2021, mais le triple Champion sud-africain de rallye-raid et son copilote, Brett Cummings, chercheront à améliorer leurs performances de l’édition précédente, où ils ont abandonnés lors de l’étape 5 après un début de course remarqué.

Enfin, Shameer Variawa et le nouveau copilote Danie Stassen complèteront le line-up de TOYOTA GAZOO Racing sur ce Dakar 2022.

Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel viennent de remporter la victoire au Hail International Rally, qui leur a également assuré le Coupe du monde FIA ​​des rallyes tout-terrain 2021, ce qui en fait les grands favoris pour remporter le prochain rallye Dakar, qui se déroule en Arabie saoudite du 1er janvier 2022 au 14 janvier 2022.

Nasser et Mathieu ont scellé la victoire de la Coupe du monde après avoir remporté quatre des six épreuves de cette année, dont le Rallye d’Andalousie, le Rallye du Maroc, l’Abu Dhabi Desert Challenge et le Hail International Rally. La paire avait choisi de ne pas participer aux deux autres épreuves, en raison d’engagements antérieurs, remportant effectivement chacune des quatre autres auxquelles ils ont participé.

Alors que la Coupe du monde a été remportée en utilisant la spécification précédente du Toyota Hilux, l’équipe aligne cette fois, la toute nouvelle Toyota GR DKR Hilux T1+ au Rallye Dakar, qui sera la première sortie internationale de la voiture avec l’équipe.

La nouvelle voiture est équipée du moteur essence V6 biturbo du nouveau Toyota Land Cruiser, ainsi que de roues plus grandes, d’un nouveau système de suspension à simple amortisseur avec plus de débattement et d’un nouveau look audacieux.

La nouvelle voiture a été minutieusement testée en Afrique du sud, avec la dernière session dans le désert du Kalahari confirmant la configuration de l’équipe pour le rallye Dakar 2022. Une nouvelle configuration d’amortisseur a été utilisée sur la voiture, et des tests complets de l’équipe ont montré des progrès significatifs en termes de développement de la nouvelle voiture.

Nasser et Giniel de Villiers ont tous deux peaufiné la voiture au cours des dernières semaines avant la course, et l’équipe est convaincue que la configuration actuelle offre un excellent équilibre entre maniabilité et vitesse absolue.

Le Rallye Dakar 2022 n’est pas seulement l’une des courses automobiles les plus difficiles au monde, mais c’est aussi la première manche du nouveau Championnat du Monde FIA ​​des Rallyes-Raids (W2RC). Nasser et Mathieu feront campagne avec le nouveau GR DKR Hilux T1+ dans le championnat de l’année prochaine, et en tant que tel, le Rallye Dakar joue un rôle central dans la quête de TOYOTA GAZOO Racing pour obtenir les premiers titres de constructeur, pilote et copilote W2RC.

Overdrive Racing gonflera encore les chances de Toyota, avec des Hilux privés pour Yazeed Al-Rajhi, Erik Van Loon, Benediktas Vanagas, Lucio Alvarez, Ronan Chabot, Juan Cruz Yacopini et Miguel Barbosa

Ce Dakar 2022 démarre le 1er janvier, avec une liaison de la ville de Djeddah à Ha’il. La liaison routiére compte 815 km, et sera suivie d’une courte section chronométrée, 1ére spéciale, longue de 19 km, qui servira à déterminer les ordres de départ de l’étape 1.

L’itinéraire se déplace ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre, visitant des villes telles qu’Al Artawiyah et Al Qaisumah avant d’atteindre la capitale de l’Arabie saoudite, Riyad. là, le bivouac restera en place plusieurs jours, jusqu’à la journée de repos du 8 janvier.

Au départ de Riyad, la course se poursuivra vers Al Dawadimi, Wadi Ad Dawasir et Bisha, avant de se terminer à Djeddah le 14 janvier.

François LEROUX

Photos : TEAM

LES ÉQUIPAGES TOYOTA DU DAKAR 2022

Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel

Giniel de Villiers/Dennis Murphy

Henk Lategan/Brett Cummings

Shameer Variawa/Danie Stassen