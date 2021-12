29 DÉCEMBRE…8 ANS DÉJÀ! ON PENSE À MICHAEL SCHUMACHER

Ce 29 décembre 2021, cela fait tout juste huit ans… 8 longues années déjà que le septuple Champion du Monde, l’immense pilote qu’était Michaël SCHUMACHER, a été terrassé par un dramatique accident de ski, survenu dans la station Savoyarde Française, de Méribel-les-Allues.

Ce qui de prime abord en ce 29 décembre 2013, paraissait comme une banale chute à ski, s’est malheureusement vite transformée pour l’infortuné SCHUMI, sa famille, son entourage proche et les millions de fans à travers le monde, en véritable drame humain… et cauchemar!

Depuis ce 29 décembre 2013, en effet, les nouvelles sur son état de santé sont parcellaires sinon chimériques et par conséquent, nous ne saurons peut-être jamais comment se porte réellement la légende de la F1, vénérée par ses fans dans le monde entier et qui doivent s’y faire.

Car mis à part qu’il est toujours en vie… 8 ans après ce drame et 6 mois de coma, on ne sait toujours rien ou très peu. Officiellement!!!

Car tout récemment, le professeur Suisse Erich RIEDERER, a laissé et comme beaucoup dans le paddock le pensent, peu de chance de revoir un jour Michael sur pied (Voir lien)

Et son propre fils Mick s’est tout récemment lui aussi, courant octobre lâché, déclarant :

J’aimerais tellement qu’on puisse se parler !

Paroles qui pour la toute première fois confirme officiellement ce que le monde de la F1 imaginait et savait ‘officieusement’ que ‘Schumi’ n’a plus sa conscience…

Seule la famille proche, sa porte-parole Sabine KEHM ainsi que quelques très rares amis privilégiés comme Jean TODT donnent parfois des réponses évasives à cette délicate question, à laquelle ils ne souhaitent toutefois pas répondre, vu que la famille veut absolument rester dans la confidentialité concernant son état réel.

Ce qui et comme le clame nombre de ses proches, après tant d’années de mystère, avouons-le, est loin d’être bon signe !

L’incertitude laissant naturellement planer bien des doutes… que vient donc de lever son propre fils Mick en cette fin d’année 2021!

Cette politique du secret absolu va d’ailleurs dans le sens de l’homme qu’il a toujours été. Secret !

Avant même son accident, Michaël SCHUMACHER a toujours protégé sa sphère privée dans sa propriété de Vuflens, situé prés de Gland sur les bords du Lac Léman, dans le Canton du Vaud en Suisse et celle de sa famille par tous les moyens, même parfois légaux.

Son épouse Corinna et sa porte-parole Sabine KEHM qui maintenant s’occupe aussi de Mick, poursuivent strictement dans la même voie.

Les seules infos qu’ils laissent filtrer sont dans le style :

« Michaël lutte dans un très bon environnement et se trouve dans un endroit où il est suffisamment et confortablement installé. Il se bat et c’est à quoi lui et sa famille travaillent. J’espère qu’un jour on le reverra dans le domaine publique. »

Autrement dit … la cuillère de bois !

Si d’un côté, des hypothèses de non-retour à une vie normale, font le tour dans la presse à sensation en publiant régulièrement des ‘’Fakenews’’ du style, qu’il a déménagé en Espagne à Majorque où dans une petite enclave, la famille SCHUMACHER posséderait la Villa Yasmin rachetée à l’ancien Président du Real Madrid, Florentino Pérez, malheureusement si de telles infos ne servant qu’à vendre du papier avaient un chouia de crédibilité, la planète en serait informée et la famille de Schumi se serait fait un plaisir d’en informer tous ses fans.

Corinna son épouse ainsi que Mick, 21 ans et Gina Maria l’aînée de la fratrie à 23 ans, qui se fait un peu plus discrète que son frère nouvel arrivant en F1 chez HAAS RACING cette année, en pratiquant l’équitation de compétition, doivent en tout cas, avoir un moral d’acier pour garder suffisamment de discrétion en toutes circonstances, auxquelles ils sont confrontés régulièrement et même plus que ce à quoi, ils ont droit…

Un poids juste énorme, car compte tenu de la gravité d’une situation qu’eux seuls connaissent, ils font tout pour vivre le plus normalement possible sans briser leur silence.

Corinna, l’épouse de Michaël, a juste déclaré récemment dans un documentaire NETFLIX que son mari est là, certes différent mais toujours bien là et bien entouré et bien soutenu par sa famille.

Elle y a entre autre aussi déclaré que l’accident qu’il a subit le 29 décembre 2013 relevait d’un incroyable coup du sort, puisque Michaël quelques jours avant que ne survienne le drame avait encore plaisanté avec ses proches, en suggérant de partir éventuellement à Dubaï pour les fêtes de fin d’année, vu que les conditions de glisse sur la neige à Méribel n’étaient pas optimales !

Le destin en a choisi autrement …

Corinna, gère l’association sans but lucratif, créé en 2016, dénommée ‘’Keep Fighting’’ et dont le but est d’encourager les autres à ne jamais abandonner même dans la pire des situations et de positiver malgré le sort subi.

Alors… Keep Fighting Michaël !

Manfred GIET

Photos : PUBLIRACING et Bernard BAKALIAN

