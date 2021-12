AUDI DÉBARQUE EN FORCE SUR LE DAKAR AVEC UN SACRÉ TRIO DE PILOTESS …

Toyota qui apparaît sur le papier comme le grandissime favori de ce troisième Dakar disputé dans le désert Saoudien, a malgré tout plusieurs rivaux cette année, dont l’équipe BRX emmené par Sébastien Loeb et Nani Roma, mais également l’écurie Mini X Raid, encore toujours bien placé ces dernières années, après avoir gagné entre 2012 et 2015 et à nouveau remporté à deux reprises le rallye raid d’ASO, en 2020 avec Carlos Sainz et l’an dernier en janvier 2021, avec Stéphane Peterhansel !

Mini a cette année, perdu ses deux leaders, multiples vainqueurs du Dakar, l’Espagnol et le Français, lesquels forment donc avec le Suédois Mattias Ekström, qui fut sacré Champion du monde de rallycross, un trio tout nouveau, bien que non éprouvé, au volant des e-trons Audi Sport RS Q.

En effet celui que l’on nomme et à juste titre ‘Mister Dakar’, Stéphane Peterhansel et son navigateur Edouard Boulanger, veulent décrocher une 15éme victoire avec leur nouvelle monture!

Peter sur le Dakar 2022, pilotera dans la voiture N°200. L’Espagnol Carlos Sainz et Lucas Cruz la voiture 202. Ils seront épaulés et soutenus on l’a dit, par l’expert double Champion DTM et couronné en WRX mondial, la recrue Suédoise Mattias Ekström, navigué lui par Emil Bergkvist dans la voiture N°224 .

Les Audi qui débutent et vont découvrir les pistes Saoudiennes ne partent pas favoris. Mais pilotées par des spécialistes du désert, elles peuvent pourquoi pas naturellement créer la surprise…

Conçues pour développer l’avenir des voitures électriques de la marque aux anneaux dans les conditions les plus difficiles, elles sont animées par des moteurs électriques alimentés par des batteries… rechargées au fur et à mesure par un moteur essence 2 litres turbo.

Audi pense qu’il s’agit du premier pas vers une potentielle victoire un jour sur le Dakar comme lorsque la marque d’Ingolstadt a débarqué un jour au Mans – ce qui faisait rigoler – avec un moteur diesel… finalement rapidement victorieux de l’épreuve Sarthoise !!!

A ce jour jusqu’au départ du Dakar, on ne sait rien ou pas grand-chose de ce projet… Juste uniquement que les Audi ont longuement testé en secret mais elles n’ont pas couru auparavant comme c’était bien souvent le cas pour des nouveaux arrivants en rallye-raid et au Dakar !

Donc, leur rythme et leur fiabilité à leurs débuts restent à voir… Mais Sven Quandt le patron de la formation X Raid, l’homme de Tilbur qui a mené à six reprises les Mini sur la plus haute marche du podium de cette épreuve et qui manage le programme Audi, possède comme ses pilotes, une solide expérience du Dakar. Et cela peut valoir de l’Or… au pays de l’Or noir!!!

Quelle que soit la performance et la persévérance des Audi débutantes, la concurrence est plus que prévenu pour les surveiller et les avoir à l’œil, et les équipages des Toyota Gazoo, sont sur leurs gardes.

Comme ceux des Prodrive BRX, le trio Loeb-Roma-Terranov, dont les Hunter ont également été améliorés pour les spécifications T1+ à long débattement chaussés des gros pneus.

Ils utilisent également des moteurs V6 turbo essence et le Team de David Richards dispose avec ses trois équipages d’élite, soutenus par une équipe Prodrive maintes fois victorieuse en Mondial WRC et qui possède désormais également l’expérience d’un Dakar en janvier 2021, à son actif.

François LEROUX

Photos : TEAMS