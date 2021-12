LIVRE : GÉNÉRATION 80 EN VOITURES

À la fois si proches et si lointaines, les années 1980 sont synonymes de progrès pour l’automobile : ABS, quatre roues motrices, aérodynamique et airbag. Ce livre parcourt cette décennie à la fois douce et violente au volant des modèles phares de cette époque.

Il la traverse également à travers son actualité marquée par un vent de liberté qui souffle à l’Est ou de révolte en Chine, les années Tonton, Noah, Prost, Balavoine, Tapie et Paul-Loup Sulitzer, Caroline de Monaco, et Dallas et son univers impitoyable.

Une invitation à bord de quatre-vingts voitures des années 1980. Des autos que vous avez peut-être possédées ou qui vous ont fait rêver. Des modèles emblématiques comme les Porsche Carrera, Alpine et Renault 5 Turbo à d’autres plus populaires telles les 2 CV Charleston, Renault 4, Visa, Fiat Panda, ou plus sportives à l’instar des 205 GTi, Renault 5 Turbo, Golf GTI, Delta Intégrale. Un voyage passionnant sur les routes des années 1980 encore bordées de nombreuses stations-service, vierges de ronds-points et de ralentisseurs, et de radars fixes.

L’AUTEUR

Passionné par l’histoire de l’automobile, Patrice Vergès a travaillé dans une vingtaine de titres auto en plus de quarante-cinq ans d’activités :

Échappement, Auto-Hebdo, Slick, L’Auto-Journal, L’Équipe, Autodéfense, Car and Motors, Option Auto, L’Automobile, Le Moniteur Automobile et bien d’autres. Après avoir essayé plus de 1 600 voitures neuves et plusieurs centaines de collection, il publie toujours ses articles, autant sur les véhicules neufs que de collection, dans le magazine Youngtimers sous son surnom de Oncle Pat et sur le site automobile POA TV, auquel il collabore depuis huit ans.

Par ailleurs, depuis 2006, il a publié vingt-sept livres dont douze thrillers puisqu’il est également romancier. Ces deux derniers ouvrages chez ETAI, sont Peugeot 1950-2010, les plus emblématiques et La Honda Civic de mon père.

GÉNÉRATION 80 en 80 voitures

Auteur : Patrice VERGÈS

208 pages & 280 photos

Prix public : 45,00 € TTC