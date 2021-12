PR1/MATHIASEN MOTORSPORTS DEVOILE SON SECOND ÉQUIPAGE POUR LA SAISON D’ENDURANCE 2022 DE L’IMSA

Depuis sa base de Fresno en Californie, le Team PR1/Mathiasen Motorsports, dévoile et annonce la composition des pilotes du second équipage que l’écurie alignera au volant de la seconde Oreca 07 LMP2, la N°11 du PR1/Mathiasen Motorsports qu’elle engagera pour le championnat IMSA WeatherTech Sportscar 2022

Les pilotes enrôlés étant Steven Thomas et Jonathan Bomarito. L’engagement de la voiture N°11 sera une grande nouveauté car ce sera la première fois que l’équipe a demandé deux engagements LMP2 à temps plein en Endurance IMSA !

L’étoile montante américaine, Josh Pierson rejoindra l’équipe pour les courses longues d’Endurance, en participant aux Rolex 24 Heures à Daytona, aux Mobil 12 Heures de Sebring, aux Sahlen’s Six Hours du Glen et au Motul Petit Le Mans sur le Michelin Raceway de Braselton à Atlanta.

Thomas, Bomarito et Pierson prendront la piste pour la première fois en tant que nouveaux coéquipiers à l’occasion des tests du Roar Before the 24 Heures a Daytona, en préparation de la Rolex 24 At Daytona, où ils seront rejoints par l’expérimenté double vainqueur du Mans, le Britannique Harry Tincknell, qui a terminé troisième du Championnat US de l’IMSA en catégorie DPi 2021 et a également déjà triomphé et remporté des victoires à Sebring et à Watkins Glen !

Ray Mathiasen, le directeur de l’équipe, explique :

« Nous avons réuni un groupe exceptionnel de nouveaux pilotes pour la voiture 11 afin de participer aux 24 heures Rolex de Daytona 2022. »

Et il poursuit :

« Ils rassemblent l’expérience, la jeunesse et les compétences de conduite pour concourir avec succès à cette course très difficile qu’est Daytona. Jonathan et Harry ont des années d’expérience dans cette course, plus récemment en tant que coéquipiers du programme Mazda DPi. Josh apporte cet enthousiasme et cette énergie juvéniles dans ce qui sera sa découverte, premiere tentative à la course de 24 heures. Steven était l’un, sinon le concurrent le plus coriace que nous ayons eu lors de notre saison de championnat LMP2 2021, réussie. Je suis heureux qu’il soit avec nous maintenant. Nous attendons depuis longtemps l’opportunité d’apporter Jonathan de retour dans notre équipe, La dernière fois qu’il a piloté pour nous, c’était en 2008 quand nous avons failli remporter le championnat. J’anticipe de grandes choses de ce groupe ».

Bobby Oergel, l’autre boss de l’équipe,, ajoute et précise aussi encore :

« Il a fallu du temps pour que notre petite équipe soudée envisage et décide d’un programme à deux voitures »

Avant d’indiquer :

« Les deux dernières saisons ont été formidables avec plusieurs championnats et d’excellents programmes en leur sein. L’opportunité de grandir et d’ajouter la voiture N°11 à notre programme est tout à fait unique et excitante pour nous en ces temps difficiles à travers le monde »

PAROLES DE PILOTES

Stéphane Thomas

« Moi et WIN Autosport avons rejoint PR1 pour remporter le championnat. Le record de victoires de Bobby O en LMP2 est inégalé. Cela a été une aventure depuis ma première fois au volant d’une voiture de course il y a 3 ans, et les poles et podiums de l’année dernière m’ont fait croire que nous pouvions faire encore plus avec PR1. Jonathan Bomarito en tant que copilote pour la saison apporte une vitesse et une expérience d’élite, et je suis ravi de voir le talent de Josh Pierson prévaloir dans les courses d’endurance. Parce que je suis ravi et enthousiaste à l’idée de conduire avec tous ses anciens pilotes d’usine Mazda, et nous avons aussi un Harry Tincknell rapide comme l’éclair pour Daytona. »

Jonathan Bomarito

“ C’est définitivement un retour à la maison pour moi puisque j’ai couru à la fois pour Pr1 et Mathiasen Motorsports dans le passé. Il y a tellement de gens formidables impliqués dans ce programme et j’ai vraiment hâte d’aller à Daytona! Steven et Josh sont toujours très rapides et faciles à collaborer, ce qui en fait un excellent environnement de travail. Nous serons tous les trois une équipe solide pour les courses d’endurance. Avec Harry qui nous rejoint pour Daytona, cela nous rendra encore plus forts et je suis ravi de courir à nouveau avec lui. Nous avons toutes les pièces en place pour concourir pour les victoires cette année ! »

Josh Pierson

« Je suis très touché et ravi de rejoindre PR1 Motorsports pour la saison IMSA. Heureux de participer aux longues courses avec Jonathan Bomarito et Stephen Thomas pour les 24 heures de Daytona. »

L’équipage de la première ORECA 07 du Team, l’habituelle N°52 sera composé lui de la paire Américaine avec Ben Keating et Scott Huffaker.

Lesquels seront épaulés par le Danois Mikkel Jensen et par le Français Nicolas Lapierre, le pilote Alpine en Championat du monde d’endurance WEC de la FIA!

Rappelons enfin que cette saison 2022 de l’endurance IMSA s’ouvre du 21 au 23 janvier avec le Roar Before the Rolex 24 sur le Daytona International Speedway qui comprend des essais et une course de qualification pour établir la grille de départ des Rolex 24.

Les essais de cette Rolex 24 commencent le 27 janvier, et la course de 24 heures débutera le samedi 29 janvier à 13h 40.

Peter GRISWOLD

Photos : TEAM – Sideline Sports Photography⁣