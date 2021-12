PATRICK TAMBAY : UN SUPERBE LIVRE SUR SA CARRIÈRE DE PILOTE!

Sortie pour les fêtes de fin d’année d’un bouquin très complet qui détaille la vie sportive et personnelle de l’ancien pilote Français qui brilla en Formule 1 et s’illustra aussi également en endurance, l’Azuréen Patrick Tambay.

Né le 25 juin 1949 à Paris, Patrick Tambay a fait partie de la fabuleuse armada des pilotes de Grands Prix tricolores (Alain Prost-Jacques Laffite-Jean Pierre Jabouille-Didier Pironi- Patrick Depailler-René Arnoux et Patrick Tambay donc) qui une bonne décennie durant, celle des années 80, a dominé les courses de Formule 1, alignant à tour de rôle, les succès en GP … En tout 72 victoires Françaises !

Tambay fut aussi l’un des plus proches copains du petit Canadien, le regretté Gilles Villeneuve qu’il a croisé sur les circuits nord-américains en Amérique du Nord (USA-Canada), lorsque le jeune Français roulait en Formule Atlantique, puis dans la série Can-Am, très réputée et prisée à l’époque et qui attirait les pilotes venus d’Europe, tel Jacky Ickx mais pas que car L’Australien Alan Jones, sacré Champion du monde de F1 en 1980, s’y est aventuré…

Rappelons que Patrick Tambay et Gilles Villeneuve ont tous les deux débuté en Formule 1, le même week-end, à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, le dimanche 14 août 1977, sur le tracé de Silverstone, où l’écurie Française Renault alignait pour la toute 1ére fois, une monoplace, la RS 01 à moteur turbo, la fameuse Yellow tea-pot, comme l’avait surnommé l’inoubliable manager Ken Tyrell, car le moteur à ses débuts, cassait fréquemment et il fumait beaucoup !

Villeneuve qui pilotait une McLaren-Ford Cosworth, s’était classé 11éme, alors que Patrick Tambay au volant, lui, d’une Ensign-Ford Cosworth de Mo Nunn, financée par le Team Theodore de l’homme d’affaires de Macao, Teddy Yip, avait abandonné, sur ennui électrique.

Sacré Champion de la série Can-Am en 1977 d’abord, puis encore en 1980 avec l’équipe de Carl Haas, Patrick Tambay a couru pour huit écuries de F1 (Surtees-Ensign-McLaren-Théodore- Ligier-Ferrari-Renault-Lola Béatrice) et il a remporté deux Grands Prix, celui d’Allemagne à Hockenheim, le dimanche 8 août 1982 – le lendemain du dramatique accident survenu à l’autre pilote Ferrari Didier Pironi – et celui de Saint Marin à Imola, le 1er mai 1983, un podium 100% tricolore ce jour-là, avec la seconde place de la Renault d’Alain Prost et la troisième de l’autre pilote de la Scuderia, René Arnoux !

Ce livre de 558 pages, est illustré avec 55 photos et il nous replonge au cœur des années 70 et 80, assurément la plus belle époque pour l’équipe de France de la F1!

« Patrick Tambay – Pilote & Gentleman » est une superbe biographie réalisée par José Valli, avec la collaboration d’Olivier Rogar de Classic-Courses, et avec toutes les indiscrétions fournies par Patrick Tambay.

Assurément à lire pour les passionnés de F1 !

Gilles GAIGNAULT

Le livre est en vente au prix de 37€, sur le site web de l’éditeur à www.classiccourses.fr

On peut aussi le commander directement auprès de l’auteur à l’adresse: jose.valli@outlook.fr