CHRIS HORNER RESIGNE AVEC L’ÉQUIPE RED BULL JUSQU’EN… 2026 !

Qui a fait mieux ? Oui ?

En resignant et poursuivant ainsi son engagement avec la firme Autrichienne Red Bull, le Britannique Chris Horner totalisera tout simplement la bagatelle de 22 saisons consécutives en tant que directeur de l’équipe automobile Red Bull !

Le Team a en effet fait savoir que Christian Horner, resterait lié à l’équipe basée en Grande Bretagne à Milton Keynes au moins jusqu’en 2026…

A la tête de la grande entreprise de boissons énergisantes, né sous le soleil de la Thaïlande et dont le siège se trouve près de Salzbourg en Autriche à Fuschl am see, Dietrich Mateschitz a anticipé le renouvellement du contra,t entre Horner et l’équipe de Milton Keynes :

« C’est un patron charismatique, avec lequel nous sommes bien effectivement en prolongation de l’accord de poursuite de notre partenariat ».

Chris Horner est actuellement le directeur d’une équipe de Grand Prix F1, le plus ancien en Formule 1 aujourd’hui car il occupe ce poste depuis le début de la saison 2005, lorsque Red Bull a effectué ses débuts dans la discipline reine, la F1, après avoir racheté fin 1999, l’écurie Jaguar, elle -même ex Paul Stewart Racing, créée en 1997 !

La prolongation du contrat de Chris Horner est certes un record de longévité dans la longue histoire de la Formule 1, mais qui le place malgré tout derrière ses compatriotes Anglais, ‘Sir Frank Williams, Ken Tyrrell et Ron Dennis, également propriétaires eux de leurs équipes respectives !

Ancien pilote notamment en Formule 3000, Chris Horner avait lui aussi fondé sa propre équipe, Arden en 1997 mais après deux saisons à double titre ‘pilote-patron’, il décide de raccrocher son casque et de se consacrer entièrement à la gestion de son équipe à partir de 1999.

Alors qu’il avait seulement 25 ans, sa formation, le Team Arden remporte trois éditions de l’ancienne F3000 Internationale, avec Björn Wirdheim, en 2002 et 2003 et Vitantonio Liuzzi en 2004, série F3000, remplacée plus tard par le GP2 en 2005.

Christian qui avait mené à quatre reprises et successives entre 2010 et 2013, au titre mondial, l’Allemand Sebastian Vettel, est donc l’homme qui a réussi à vaincre cette saison, la redoutable et invincible écurie Mercedes AMG Ptronas, jusqu’alors indétrônable et à permettre à son pilote N°1, le Néerlandais Max Verstappen, de devenir à son tour, Champion du monde de F1 2021, au volant de la monoplace Red Bull !

C’est très probablement ce qui a poussé et incité Dietrich Mateschitz de lui proposer et offrir un contrat longue durée jusqu’à la fin de l’année 2026 !

John ROWBERG

Photos : TEAM -RED BULL