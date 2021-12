ALESSANDRO ZANARDI DE RETOUR A LA MAISON !

Alex Zanardi passera Noël entouré de ses proches !

La confirmation de cette excellente nouvelle est venue d’un entretien avec sa femme Daniela et les dirigeants sportifs de BMW, la firme Allemande toujours fidèle et proche de son ancien pilote en voitures de tourisme et notamment en DTM

L’épouse de l’ancien pilote de F1 grièvement accidenté le 15 septembre 2001 au Lausitzring en Indycar lors de la manche Européenne, et qui s’est reconverti a l’handbike, devenant multi Chamuon Olympique, a de nouveau été victime d’un terrible accident en Handbike !

Le vendredi 19 juin 2020, alors qu’il participait à une compétition la Obiettivo tri colore, près de chez lui à Pienza en Val d’Orcia en Toscane entre Sienne et Florence , Zanardi a été heurté par un camion. Et depuis après avoir flirté avec la mort, restant de longues semaines en réanimation, il se trouve en rééducation et convalescence dans des centres spécialisés.

Ce jour, Daniela Zanardi a fait à nouveau le point sur son état de santé après les graves blessures subies dans cet accident de vélo à main de juin 2020. Comme elle l’avait déjà fait le 1er juillet denier (voir lien)

« Une nouvelle étape importante a été qu’Alex a pu enfin quitter l’hôpital il y a quelques semaines et qu’il est maintenant de retour à la maison avec nous. Nous avons attendu longtemps que cela se produise et nous sommes très heureux que cela soit possible maintenant, même si à l’avenir, il y aura encore des séjours temporaires dans des cliniques spécialisées pour effectuer des mesures de rééducation spécifiques sur place ».

En raison des protocoles COVID-19, Zanardi n’a pu recevoir des visites que de sa femme, de son fils et de sa mère pendant plus d’un an, mais à tour de rôle et pas plus d’une heure et demie par jour.

Daniela précise :

« Tout cette situation sanitaire avec la pandémie n’a pas aidé à rendre la situation plus facile. Cela aide qu’il soit maintenant à la maison avec nous, même s’il n’a actuellement que des membres de sa famille proche, car le nombre de cas de Coronavirus augmente à nouveau. Mais nous sommes avec Alex toute la journée, il est dans son environnement familial et peut donc revenir au minimum à la normale. Cela lui donne encore plus de force. »

Alors, comment se passe sa récupération ?

« Pendant la semaine, un thérapeute travaille avec lui sur des exercices physiques, neurologiques et orthophoniques. Quant à sa condition physique, il y a beaucoup de progrès. Alex gagne de plus en plus de force dans ses bras, laquelle a beaucoup augmenté. Et à l’exception de l’hôpital, où il a été alité pendant longtemps, Alex passe maintenant la majeure partie de la journée dans son fauteuil roulant avec nous. Il ne se repose que l’après-midi, après le déjeuner. »

Et elle ajoute indiquant :

« Mais il n’y a aucune certitude sur le futur. Il n’est pas encore possible de prédire comment va évoluer sa convalescence. C’est encore un chemin long et exigeant qu’Alex affronte avec un esprit très combatif »

L’épouse de Zanardi a également tenu à remercier tous ceux qui ont montré leur attachement à son mari et bien au-delà du sport automobile :

« Nous sommes vraiment reconnaissants de voir combien de personnes dans le monde pensent à Alex, cette chaleur montre à quel point la guérison d’Alex touche les gens. »

Et Daniela conclut :

« C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé d’offrir au public un aperçu de son processus de rétablissement actuel à travers ce deuxième entretien. En même temps, nous sommes convaincus que tout le monde peut comprendre que, à part cet entretien, nous ne pouvons pas répondre aux nombreuses questions sur ses conditions sanitaires et nous vous demandons également de respecter notre vie privée. Notre seule priorité est d’accompagner Alex dans son retour à une vie à la maison avec toute notre énergie. »

Gianpietro CERVONIA

Photos : BMW