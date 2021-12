 DÉCÈS DE YUTAKA SUZUKI, INGÉNIEUR MANAGER DE NISSAN NISMO

On apprend avec une certaine tristesse le décès de Yutaka Suzuki, le Manager et Team Principal de NISMO, survenu ce dimanche 19 décembre 2021, à l’âge de 56 ans !

Yutaka Suzuki, le directeur général de NISMO (Nissan Motorsport) qui dirigeait aussi l’équipe du Team phare de Nissan qui participe au Championnat du SuperGT Japonais avec l’Italien Ronnie Quintarelli et le Nippon Tsugio Matsuda, est décédé à l’âge de 56 ans, étant né en 1965.

On le savait malade depuis longtemps, lui qui était estimé comme une véritable légende pour la marque de Yokohama, qu’il avait rejoint en 1990, ayant participé aux campagnes et programmes les plus emblématiques de la marque, et allant du Groupe C aux 24 Heures du Mans, au projet R390.

Pour le SuperGT, il avait suivi depuis 2009, tout le programme du développement de la GT-R, s’imposant d’abord avec le duo que formait à l’époque la paire avec le Français Benoit Treluyer et son partenaire le Japonais Satoshi Motoyama, puis ensuite plus récemment et à deux reprises, en 2014 et 2015, avec le tandem composé de l’Italien Ronnie Quintarelli et du Nippon Tsugio Matsuda.

Le décès de Suzuki intervient à un moment clé pour le nouveau programme NISMO avec le projet Nissan dans le Championnat du Super GT, la discipline reine au pays du soleil levant, avec le passage tant attendu à la nouvelle voiture, la Nissan Z 2022.

Bill TAMAMA

Photo : SUPER GT