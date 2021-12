L’INDIEN DARUVALA LE PLUS RAPIDE DE LA 1ére JOURNÉE DES TESTS F2 A YAS MARINA

Le pilote Indien Jehan Daruvala qui roule au Prema, a terminé en se montrant le plus rapide lors de la première des trois journées des essais d’après-saison sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi, avec un temps de 1’35″435, devançant et battant le Brésilien Felipe Drugovich de MP Motorsport et la recrue de l’écurie Virtuosi, l’Australien Jack Doohan.

Daruvala, le pilote du Junior Red Bull faisait son retour au sein de Prema Racing, l’équipe avec laquelle il visait le titre de la Formule 3 FIA en 2019. Après avoir terminé deuxième derrière Drugovich lors de la séance du matin, Daruvala a ensuite devancé le Brésilien l’après-midi de plus de trois dixièmes.

Le vice-champion 2021 de cette F3, Jack Doohan a terminé, lui, troisième des deux séances poursuivant ainsi son impressionnant début en Formule 2.

FELIPE DRUGOVITCH

ESSAIS DE LA SESSION MATINALE

Pour son retour chez MP Motorsport, après une saison avec Virtuosi, Drugovich s’est vite adapté, établissant déjà le temps de référence lors des trente premières minutes, affichant un chrono de 1’35.577. Le Brésilien a précédé Daruvala au cours de cette matinée fraîche à Yas Marina, l’Indien échangeant son volant de l’équipe Britanniue Carlin contre celui de l’Italienne du Prema Powerteam.

Plusieurs drapeaux rouges ont eu lieu lors de cette séance d’ouverture, avec Clément Novalak, Amaury Cordeel, Frederick Vesti et Théo Pourchaire tous arrêtés en piste à différents endroits, ainsi qu’un accrochage entre Jüri Vips et Dennis Hauger.

Vips avait brièvement signé le troisième temps le plus rapide, mais du coup il est retombé à la sixième place après la collision, alors que Doohan de l’équipe Virtuosi a récupéré la troisième place, devant Liam Lawson de Carlin. Ralph Boschung, le Suisse complétant le Top cinq avec le Campos Racing, tout en réalisant le plus de tours de la matinée, avec un total de 47.

Le deuxième pilote Carlin, le jeune Américain Logan Sargeant a terminé septième, devant Roy Nissany qui poursuit sa carriére au DAMS, Jake Hughes du Van Amersfoort Racing et Marino Sato de Virtuosi qui compléte le Top 10.

JEHAN DARUVALA

LES CHRONOS DE L’APRÈS-MIDI

Il y a eu deux arrêts au début de l’après-midi, Cordeel et Vips nécessitant tous deux des drapeaux rouges, mais dans l’ensemble, la séance s’es bien déroulé avec du coup beaucoup plus de temps en piste pour le peloton. Seize pilotes ont franchi la barre des 40 tours, six en ont passé plus de 50, et le duo de Carlin Sargeant et Lawson a affiché plus de 120 à tous les deux!

Olli Caldwell de l’écurie Espagnole Campos, a été le précurseur à établir le temps de référence avec 1’40.217, avant d’être remplacé par le pilote Indien Daruvala en tête du classement. Frederik Vesti d’ART Grand Prix a pris pour la première fois un temps inférieur à 1’38, avant de voir Daruvala progresser et le déposséder de la 1ére position avec un chrono de 1’36,063 pour revenir en P1.

Drugovich le Brésilien et Pourchaire le Français ont successivement et brièvement ramené le pilote Prema à la deuxième place, mais Daruvala a réussi à trouver trois dixièmes supplémentaires pour revenir au sommet du classement.

Doohan l’Australien est remonté jusqu’à la troisième place pour terminer en tant que recrue la plus rapide pour la deuxième session consécutive.

THÉO POURCHAIRE

Pourchaire conservant la quatrième place devant Boschung. Calan Williams était la deuxième rookie le plus vite, avec un peu moins d’une seconde de retard sur le rythme de Calan de Trident, obtenant la P6.

Nissany se place septième, devant Juan Manuel Correa, qui effectuait son retour en F2 avec Charouz Racing System.

Vesti a terminé huitième, malgré un arrêt en piste en fin de séance. Il a battu le Champion 2021 de la F3, le Norvégien Dennis Hauger,

Suite de ces test ces deux prochzins jours et toujours à Yas Marina.

François LEROUX

Photos : F2

LE RÉSULTAT DE LA SESSION MATINALE JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

1 – Felipe Drugovich – MP Motorsport – 1’35″577 – 31 tours

2 – Jehan Daruvala – Prema – 1’35″622 – 26

3 – Jack Doohan – Virtuosi – 1’36″055 – 41

4 – Liam Lawson – Carlin – 1’36″208 – 29

5 – Ralph Boschung – Campos – 1’36″482 – 47

6 – Juri Vips – Hitech – 1’36″571 – 19

7 – Logan Sargeant – Carlin – 1’36″599 – 30

8 – Roy Nissany – DAMS – 1’36″643 – 35

9 – Jake Hughes – Van Amersfoort – 1’36″708 – 23

10 – Marino Sato – Virtuosi – 1’36″718 – 34

11 – Marcus Armstrong – Hitech – 1’36″733 – 33

12 – Ayumu Iwasa – DAMS – 1’37″018 – 42

13 – Dennis Hauger – Prema – 1’37″023 – 20

14 – Olli Caldwell – Campos – 1’37″033 – 27

15 – Clément Novalak – MP Motorsport – 1’37″069 – 26

16 – Calan Williams – Trident – 1’37″070 – 26

17 – Teppei Natori – Trident – 1’37″387 – 27

18 – Juan Manuel Correa – Charouz – 1’37″472 – 37

19 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’37″566 – 27

20 – Théo Pourchaire – ART GP – 1’37″677 – 12

21 – Amaury Cordeel – Van Amersfoort – 1’38″887 – 28

22 – Frederik Vesti – ART GP- 1’39″694 – 13

LE RÉSULTAT DE LA SESSION DE L’APRES-MIDI JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

1 – Jehan Daruvala – Prema – 1’35″435 – 45 tours

2 – Felipe Drugovich – MP Motorsport – 1’35″793 – 33

3 – Jack Doohan – Virtuosi – 1’35″851 – 42

4 – Théo Pourchaire – ART GP – 1’35″981 – 43

5 – Ralph Boschung – Campos – 1’36″340 – 32

6 – Calan Williams – Trident – 1’36″705 – 45

7 – Roy Nissany – DAMS – 1’36″859 – 38

8 – Juan Manuel Correa – Charouz – 1’36″886 – 31

9 – Frederik Vesti – ART GP – 1’36″912 – 44

10 – Dennis Hauger – Prema – 1’36″960 – 41

11 – Olli Caldwell – Campos – 1’37″031 – 33

12 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’37″073 – 39

13 – Jake Hughes – Van Amersfoort – 1’37″077 – 51

14 – Ayumu Iwasa – DAMS – 1’37″547 – 35

15 – Teppei Natori – Trident – 1’37″660 – 50

16 – Juri Vips – Hitech – 1’38″464 – 21

17 – Logan Sargeant – Carlin – 1’38″709 – 57

18 – Liam Lawson – Carlin – 1’38″908 – 62

19 – Clément Novalak – MP Motorsport – 1’39″096 – 20

20 – Marcus Armstrong – Hitech – 1’39″344 – 20

21 – Marino Sato – Virtuosi – 1’39″451 – 23

22 – Amaury Cordeel – Van Amersfoort – 1’40″973 – 11