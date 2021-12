L’EMIRATI BEN SULAYEM ÉLU PRÉSIDENT DE LA FIA, SUCCÈDE A JEAN TODT

L’Émirati Mohammed Ben Sulayem, a été en milieu de journée ce vendredi 17 décembre 2021 à Paris, élu nouveau Président de la FIA (Fédération Internationale Automobile). Et succède pour un mandat de quatre ans, au Français Jean Todt, qui occupait cette fonction depuis sa 1ére élection en 2009.

Sitôt l’annonce du scrutin connu, le nouveau Président a déclaré :

Je suis vraiment honoré d’être élu Président de la FIA. Merci beaucoup à vous tous. Je suis touché par la confiance que vous avez placée en moi et en l’équipe et nous nous engageons à gouverner dans l’intérêt de tous les membres.

Après douze ans et trois mandats à la tête de la Fédération internationale automobile, Jean Todt désormais âgé de 75 ans – il est né le 25 février 1946 à Pierrefort près d’Aurillac dans le Cantal – qui achevait ses fonctions ce jour, connait son successeur.

Les 198 membres votants de la FIA réunis donc a Paris, ont élu ce vendredi à Paris et à la majorité absolue, le natif de Dubaï, l’Emirati Mohammed Ben Sulayem, pour un mandat concernant les quatre prochaines années.

Il devance et a battu le Britannique Graham Stoker, pourtant donné favori et ce car il était jusqu’alors le bras droit de Jean Todt!

Ancien pilote de rallye qui a brillé, Ben Sulayem est âgé lui de 60 ans et au cours de sa longue campagne qui l’a vu voyager à travers le monde pour porter la bonne parole, celle de la rupture avec Todt, il a été fort écouté, en témoigne son élection face à l’homme en place…

Il devient aussi et surtout le premier non-Européen élu à la Présidence de la FIA depuis sa fondation en 1904.

A son palmarès de pilote, on note et relève entre autres quatorze titres en Championnat du Moyen-Orient des rallyes, lui qui occupait jusqu’à cette brillante élection, les fonctions de Président de la Fédération des Sports Automobiles des Émirats Arabes Unis et de vice-président de la FIA chargé des sports pour la région du Moyen-Orient.

Au cours de sa campagne, Ben Sulayem a annoncé vouloir moderniser la FIA et aussi et surtout la rendre plus transparente…

Il a indiqué à plusieurs reprises qu’il procéderait à un audit externe sur la gouvernance, une évaluation des finances et la mise en place de rapports budgétaires et financiers transparents!!!

Précisant qu’il souhaitait absolument créer un poste afin de nommer un PDG à la tête de la FIA, assurément une grande première pour la vieille institution qu’il veut dépoussiérer et moderniser

Sur le plan purement sportif, le nouveau Président élu souhaite au cours des trois prochaines années et avant 2025, doubler la participation mondiale en sport auto.

Afin d’y parvenir, l’Emirati qui ne manque visiblement pas d’idées, vise la jeunesse

Chacun des deux candidats présentait une liste de onze noms avec un président du Sénat, l’organe suprême de la FIA, un président-délégué au sport, un président-délégué à la mobilité et sept vice-présidents régionaux.

Dans la liste de Mohammed Ben Sulayem, on trouve notamment, au poste de vice-présidente pour l’Amérique du Sud, Fabiana Ecclestone, l’avocate Brésilienne et compagne de Bernie Ecclestone, l’ancien grand patron et le promoteur des Grands Prix, le grand manitou qui a transformé la Formule 1, en faisant l’une des disciplines majeure et premium du sport mondial.

Fabiana Ecclestone devrait ainsi devenir la première femme vice-présidente de la FIA.

Gilles GAIGNAULT

Photo : FIA

LES DERNIERS PRÉSIDENTS

Jean TODT (France): 2009 à 2021

Max MOSLEY (GB): 1993 à 2009

Jean-Marie BALESTRE (France): 1985 à 1993

Paul von METTERNIC (Allemagne): 1975 à 1985

Amaury de MERODE (Belgique): 1971 à 1975