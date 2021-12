RETOUR SUR LE SALON INTERCLASSICS 2021 DE BRUXELLES

Il y a quelques jours se tenait à Bruxelles, le Salon INTERCLASSICS. Une sorte de renaissance puisque c’était le tout premier événement d’envergure consacré aux automobiles classiques depuis les confinements imposés par la pandémie du Coronavirus.

Mais une renaissance contrariée soudainement par les premiers durcissements avec effet immédiat annoncés par les autorités Belges et ce … pendant le week-end du Salon…

Annulé en 2020, les organisateurs ont eu le temps et le talent pour rassembler des plateaux d’une qualité rare, notamment ceux consacrés à l’histoire croisée entre Elva et Mc Laren et aux 75 ans du plus illustre des Champions d’outre -Quiévrain, Jacky Ickx!

Ce fut donc, trois jours durant, l’occasion de mesurer l’immense popularité dont jouit encore et toujours l’immense pilote que fut le Champion Belge, auprès de ses compatriotes.

L’époustouflant plateau rassemblé comprenait, entre autres, pour ce qui concerne la prestigieuse épreuve Sarthoise qu’est Le Mans, la Porsche 956 Rothmans de la saison 1982, la Mirage Gulf Gr7 de 1975 et la Ford GT 40 de 1969.

Mais on pouvait également revoir et admirer bien des monoplaces de F1, toutes pilotées par l’enfant du pays, Jacky Ickx, telles que la Ferrari 312 B2 de 1972 ou la Brabham BT33 de 1969!

Mais, trônaient aussi des véhicules certes moins célèbres, comme la Citroën CX de son premier Dakar ou la Cortina Lotus qui lui fut confiée en 1964, à l’âge de 19 ans par Ford Belgique, pour ses débuts internationaux au Grand Prix de Budapest.

L’histoire entre Mc Laren et Elva, la marque Britannique disparue en 1969, est moins connue. Franck Nichols, son fondateur – à ne pas confondre avec Don Nichols le géniteur des Shadow – se lança en 1955, en construisant des Formule Junior et des barquettes.

Celles-ci furent largement exploitées aux USA dans la série SCCA (qui deviendra par la suite la Can-Am), ainsi la superbe ELVA Porsche MK 7 de 1963, commanditée par le distributeur Porsche aux USA, Oliver Schmidt et Carl Haas, l’importateur ELVA aux USA, ci-dessous en illustration.

En difficulté financière, Nichols accepta l’offre de Bruce Mc Laren de construire des barquettes Can Am développées par McLaren et engagées aux USA avec un certain succès en 1964, en vue de les commercialiser à des écuries clientes.

Ce furent les Mc Laren-Elva M1A et M1B, et le début de l’épopée Américaine de Bruce Mc Laren, l’objectif étant de financer dans la lucrative série Can Am, les programmes en Formule 1 de McLaren.

Mc Laren Cars a souhaité rappeler cet épisode de la marque en présentant en 2019, la Supercar Mc Laren Elva produite à 149 exemplaires.

C’est une belle initiative qu’ont eu les organisateurs de d’INTERCLASSICS BRUSSELS de mettre un coup de projecteur sur la marque ELVA.

Rendez-vous est d’ores déjà pris pour la prochaine édition d’INTERCLASSICS BRUSSELS, les 18-19 et 20 novembre 2022.

Vincent REPOUX

Photos : SALON INTERCLASSICS et Vincent REPOUX