MERCEDES ABSENT POUR LA PHOTO OFFICIELLE FIA 2021

On s’en doutait un peu et ce à la suite du déroulement final du Grand Prix d’Abu Dhabi dimanche dernier sur le circuit de Yas Marina, où l’écurie Mercedes s’estime avoir été lésé, estimant avoir perdu le titre qui devait à 5 tours de l’arrivée revenir à son pilote, le Britannique Lewis Hamilton, couronne finalement revenue incroyablement à l’équipe adverse et concurrente, Red Bull-Honda et a son pilote, le Néerlandais Max Verstappen, a la suite de l’accident de la Williams – Mercedes du Canadien Nicholas Latifi.

Lequel a bouleversé la situation, la direction de course, sortant en piste alors la voiture de sécurité ce qui a eu pour effet de permettre à Max Verstappen de d’engouffrer dans les stands et de chausser des pneumatiques neufs alors qu’Hamilton reste en piste et finira la course avec ses gommes usagés, ce dont a naturellement profité le pilote Néerlandais qui s’est emparé d’abord du commandement, a ensuite gagné ce GP d’Abu Dhabi, avec enfin, cerise sur le gâteau de décrocher le titre mondial, Max Verstappen devenant le Champion du monde F1 2021!

C’est donc la raison pour laquelle, le Team Mercedes comme on l’imaginait n’a pas comme elle le faisait chaque année, convoyé vers la capitale Française, sa monoplace pourtant sacrée Championne du monde des constructeurs !

Ajoutons encore et précisons que Mercedes n’a pas non plus envoyé à Paris, sa monoplace Championne du monde des voitures électriques de la Formula !!!

A quelques heures de la cérémonie de remise des prix de la FIA 2021, à Paris, la Flèche d’argent est donc absente pour la photo officielle, où figurent, la Toyota GR010 Hybride sacrée en Mondial d’endurance WEC, l’autre Toyota, la Yaris couronnée elle en Championnat du monde des rallyes WRC et la Peugeot titrée elle en rallycross mondial !!!

Dommage …

On verra bien si ce jeudi soir, Lewis Hamilton anobli ce mercredi 15 décembre 2021, par le Prince Charles d’Angleterre au Château de Windsor, devenant ainsi Sir Lewis Hamilton, sera présent à Paris dans quelques heures, à la soirée annuelle de Gala de la Fédération Internationale Automobile…

Wait and see comme on a coutume de dire outre manche !!!

Gilles GAIGNAULT

Photo : FIA – F1 – TEAM