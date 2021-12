GINO REA REJOINT LE FCC TCR HONDA FRANCE EN ENDURANCE MONDIALE MOTO EWV

Décidément, nous assistons à un véritable jeu quotidien de chaises musicales dans le milieu des pilotes de l’endurance moto en vue du Championnat du monde FIM EWC 2022.

Nous venons d’apprendre l’arrivée du Britannique Gino Rea au sein du FCC TCR Honda France, struture qui représente le premier constructeur Japonais depuis de nombreuses années sur toutes les épreuves d’endurance mondiales.

Cette équipe Japonaise crée en 1960 et victorieuse notamment entre autres, des 8 Heures de Suzuka à trois reprises, s’est engagée depuis 2015 pour des saisons complètes.

Managée par le charismatique Masakazu FUJII, l’écurie FCC TSR Honda France , toujours l’une des plus rapides, obtint la couronne mondiale lors de la saison 2017- 2018, en remportant les 24 heures du Mans et les 8 heures d’Oschersleben .

Gino Rea, né le 18 Septembre 1989, a fait ses armes dans le Championnat d’Europe Superstock 600, qu’il a remporté en 2009.

Il participe entre 2010 et 2017 au Championnat du Monde de cette catégorie Supersport , avec une incursion en MotoGP dans la catégorie Moto 2 de 2021 à 2014.

Nous le voyons également toujours aux avants poste dans le très disputé Championnat BSB de Superbike Anglais dans les années 2018 à 2019. Cette année-là, il débute en endurance sur les Yamaha de l’écurie Polonaise WOJCIK Racing Team.

Lors de la dernière épreuve du mondial EWC 2021, les 6 heures de Most, le Wojcik Racing Team s’est classé 5ème avec Gino Rea, Sheridan Morais et Dan Linfoot et 11ème au classement final du Championnat du Monde d’endurance.

Ce team Polonais s’était auparavant distingué lors de la saison 2019-2020, en s’adjugeant la seconde place du Bol d’Or 2019, avec le trio Rea, Bergman et Axel Maurin, et à seulement 1 tour de la Suzuki N°2 Victorieuse .

En 2020, l’équipage Rea , Maurin et Parkes s’était classé 7ème aux 24 Heures du Mans et ensuite aux 12 Heures d’Estoril, Rea, Parkes et Morais montaient sur la 3ème marche du podium permettant au Wojcik Racing Team d’obtenir la 4ème place du Championnat du monde.

Le 13 Décembre dernier, nous relations l’arrivée du Champion du Monde Supersport 2019, Randy Krummenacher chez Wojcik. (voir lien)

Ceci expliquant cela aujourd’hui, car Gino Rea avait déjà été choisi par Honda mais l’annonce de son recrutement n’était pas connue…

Le team Polonais se voyait donc dans l’obligation de recruter un nouveau chef de file, et enrolait Krummenacher.

Gino Rea, pilote très rapide en toutes circonstances et en particulier sous la pluie, vient sans doute prendre la place du Japonais Yuki Takahashi qui épaulait l’Australien Josh Hook et le Français Mike Di Miglio.

Nous avions vu cette saison chuté Takahashi à plusieurs reprises et notamment lors du 46éme tour du Bol d’Or et surtout lors de la dernière manche, celle des 6 heures de Most.

Yuki ruinait ainsi du coup, tous les espoirs de FCC, lorsqu’il perdait le contrôle de la Honda en repartant des stands avec des pneus pas encore en température…

Le Team perdait 12 tours et tous espoirs de victoire alors qu’il occupait la seconde place.

Les malheurs des uns faisant le bonheur des autres, nous retrouvons Gino Rea évidemment très satisfait de cette opportunité de jouer désormais maintenant dans la cour des équipes de pointe en 2022 :

« Je suis très heureux de faire partie du Team F.C.C. TSR Honda France. Quand j’étais enfant, j’ai commencé ma carrière avec ma première moto, la Honda QR50, et j’ai remporté le titre Européen Superstock chez Honda, donc Honda est une marque avec de bons souvenirs. J’ai toujours eu envie d’être Champion du monde, mais maintenant je pense que je fais partie d’une équipe qui remplit cette ambition. Le F.C.C. TSR Honda France se concentre sur le développement de la nouvelle CBR1000RR-R Fireblade, qui fête ses 30 ans. Nous pensons pouvoir défier le titre mondial du FIM EWC en 2022. Mike Di Meglio et Josh Hook ont ​​été de grands rivaux en EWC ces dernières années, mais c’est un grand honneur de les rejoindre en tant que coéquipiers et de les aider à devenir une équipe plus forte. J’ai hâte que la course commence. Et j’ai hâte de tous vous revoir bientôt sur les circuits. »

Champion du Monde EWC 2017-2018, le F.C.C. TSR Honda France se relance dans la course au titre en 2022 avec un nouveau trio de pilotes. Gino Rea sera au guidon avec les deux piliers de l’équipe japonaise, Josh Hook et Mike di Meglio.

L’Australien Josh Hook a conquis le titre mondial avec F.C.C. TSR Honda France lors de la saison 2017-2018.

Le Français Mike di Meglio, Champion du monde en GP 125cc en 2008, a découvert l’Endurance avec le GMT94 avant de rejoindre l’équipe officielle Honda pour s’imposer, entre autres, au Bol d’Or 2018 et aux 24 Heures Motos 2020.

Pour préparer l’ouverture de la saison EWC 2022 en avril au Mans, le nouveau trio du F.C.C. TSR Honda France est déjà attendu au Japon puis en Espagne pour des tests hivernaux.

Michel PICARD

Photos : Michel PICARD – EWC