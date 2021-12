DÉCÈS D’HAZEL CHAPMAN, LA VEUVE DE COLIN LE FONDATEUR DE LOTUS

La fondation ‘Lotus Internationale’ nous fait part d’une bien triste nouvelle, le décès à 94 ans d’Hazel Chapman, l’épouse du regretté Colin Chapman et cofondatrice de Lotus avec son mari, décédé lui d’une crise cardiaque le 16 décembre 1982.

Sa contribution au sport automobile et à l’industrie automobile dans la seconde moitié du 20e siècle ne doit pas être sous-estimée. Elle était une pilote de course à succès, une femme d’affaires avisée et le roc sur lequel les fondations de Lotus – depuis 1948, date de la toute première voiture Lotus – ont été construites.

Son implication dans le développement de l’entreprise Lotus était presque sans égale à l’époque, dans un monde où les femmes jouaient si souvent le rôle de simple assistante derrière leurs maris.

Matt Windle, directeur général de Lotus Cars, lui a rendu un vibrant hommage ce mardi 14 décembre :

« C’est un jour très triste pour tous ceux qui sont associés à Lotus dans le monde. Sans Hazel Chapman, il n’y aurait pas de Lotus. Toute l’équipe de Hethel et ceux qui travaillent dans nos installations à travers le monde, envoient leurs sincères condoléances et leurs meilleurs vœux à la famille Chapman.

Hazel Williams était née le 21 mai 1927 dans le nord de Londres. Elle a rencontré Colin Chapman lors d’un bal en 1944 alors qu’il n’avait que 16 ans et elle quelques mois de plus. Au fur et à mesure que la relation du couple se développait, les parents de Hazel ont permis à Colin de construire ce qui est devenu la première Lotus – la Mark 1 – dans le garage fermé à l’arrière de leur maison à Hornsey.

Colin a obtenu une place dans la Royal Air Force, alors Hazel a continué seule avec la construction de la Lotus Mark 1, puis de la Mark 2.

Grâce au sens commercial de Hazel, leur première entreprise Lotus a été créée le 1er janvier 1952.

Hazel et Colin se sont mariés en 1954 et au fur et à mesure que l’entreprise grandissait, Hazel a siégé au conseil d’administration de plusieurs de leurs sociétés, notamment Lotus Cars, Team Lotus et Lotus Components.

Elle n’était pas seulement une femme d’affaires astucieuse, mais elle a assumé un rôle matriarcal au sein de l’organisation, la quintessence de l’expression

« Derrière chaque homme fort se trouve une femme toujours forte ».

Elle était fière de travailler avec tous les pilotes Lotus de Formule 1, y compris les noms emblématiques du sport automobile, tels que Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Nigel Mansell et Ayrton Senna.

Elle a également été l’une des fondatrices du club de sport automobile féminin The Dog House.

Veuve en 1982, Hazel a reconnu que Lotus Cars avait besoin d’un nouveau propriétaire pour assurer son avenir et a joué un rôle déterminant dans sa vente.

Elle est devenue directrice de Classic Team Lotus, l’entreprise familiale Chapman qui préserve les voitures et l’héritage du succès mondial de la marque en course.

En Formule 1, Lotus a décroché sept titres de Champion du monde des constructeurs, 81 victoires, 107 poles, 76 meilleurs tours en GP

Cinq pilotes ont été sacrés Champions du monde de F1 au volant d’une Lotus. Jim Clark en 1963 et 1965, Graham Hill en 1968, Jochen Rindt en 1970 et à titre posthume s’étant tué lors du GP d’Italie avant la fin de saison, Emerson Fittipaldi en 1972 et enfin,Mario Andretti en 1978.

Lotus a aussi également remporté les trés prestigieuses 500 miles à Indianapolis en 1965 avec le pilote Écossais Jim Clark !

A son fils, Clive Chapman, Autonewsinfo présente ses très sincères condoléances

Gilles GAIGNAULT

Photos : LOTUS