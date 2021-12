DÉBUT DES ESSAIS DES PNEUS PIRELLI 2022 ET DES ‘ROOKIES TESTS’ AUSSI A YAS MARINA

Quarante huit heures aprés la conclusion du Championnat du monde de Formule 1 et qui s’est terminé ce dimanche sur la piste de Yas Marina, reprise déjà ce mardi et pour une durée de deux jours des premiers essais hivernaux, sur ce même tracé d’Abu Dhabi, avec également les ‘Rookies tests’ annuels!

L’occasion de découvrir plusieurs jeunes espoirs, venus des séries de monoplaces inférieures, de la F2 et F3, mais aussi de l’Indycar et de la Formula e!

LA GAMME DES PNEUMATIQUES 18 POUCES POUR LA SAISON 2022

Coté pilotes de F1 en activité, ces deux journées seront aussi celles, où plusieurs pilotes changent de montures et vont eux s’installer dans le baquet de leurs futures monoplaces de la saison 2022…

Ainsi le Britannique George Russell, recruté par l’écurie Mercedes, où il remplace Valterri Bottas et qui sera seul ces deux jours, au volant de la W12, en l’absence annoncée et qui était prévue et programmée du tout récent vice-champion du monde, son compatriote Lewis Hamilton!

Rappelons qu’en fin de saison 2020, ce même Russell avait remplacé avec succès Hamilton, forfait au GP de Sakhir. Et qu’il connait déjà parfaitement le pilotage de cette monoplace, lui qui quitte donc le Team Williams.

De son coté, le Finlandais Bottas roulera ce mardi au volant de l’Alfa Roméo, lui qui a été enrôlé par l’équipe Italienne. Demain mercredi, il cédera sa place au jeune Chinois Guanyu Zhou, venu de la F2. Et qui a déjà signé pour 2022. L’équipe Italienne n’ayant pas conservé Antonio Giovinazzi parti en Formule e. Quant à Kimi Räikkönen, lui il a quitté l’univers des GP, dimanche dernier se retirant de la course automobile !

Autres débuts, celui de l’Italien Antonio Fuoco chez Ferrari ce mardi en alternance avec Charles Leclerc. Carlos Sainz Jr, les relayant mercredi et celui de Pietro Fitipaldi le Brésilien, invité à piloter la Haas.

Sinon seront également en piste ce mardi :

Le nouveau Champion du monde Max Verstappen et son partenaire le Mexicain Sergio Prez chez Red Bull-Honda, Danuiel Ricciardo et Lando Norris chez McLaren, Lance Stroll et Sebastian Vettel pour Aston Martin, Esteban Ocon et Fernando Alonso chez Alpine Renault, Yuki Tsunoda et Pierre Gasly chez Alpha Tauri, et Michael Schumacher pour Haas, puisque le Russe Nikita Mazepin, le second pilot, déjà forfait dimanche dernier au départ du GP d’Abu Dhabi, l’est à nouveau pour cause de Coronavirus !

En plus de ces essais a donc lieu l’habituel et traditionnel ‘Rookie test’ réservé aux jeunes espoirs mais qui rouleront, eux, avec les monoplaces chaussés des gommes de 13 pouces, alors que leurs aînés testeront les futures 18 pouces de la saison 2022.

Sont annoncés :

Nyck de Vries le Hollandais chez Mercedes, Juri Vips l’Estonien chez Red Bull-Honda, Paty O’Ward, le Mexicain chez McLaren et qui débarque des USA et du Championnat Indycar, où il a brillé en 2021.

Chez Aston Martin, le volant a été attribué au Britannique Nick Yelloly. Alpine fera rouler l’Australien Oscar Piastri, le tout récent ici a Yas Marina Champion de F2. Ferrari alignant et Antonio Fuoco et le Russe Robert Shwartzman le vice-champion F2. Lequel pilotera également la Haas. Enfin, Alpha Tauri a convié le Néo-Zélandais Liam Lawson vice champion DTM 2021.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – CIRCUIT