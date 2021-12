 LIGIER RECRUTE FRANCK TINÉ AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA COMPÉTITION

Franck Tiné rejoint Ligier Automotive en tant que Directeur de la Compétition

Franck Tiné, Directeur Sportif du Sébastien Loeb Racing pendant sept saisons, rejoint les rangs de Ligier Automotive à compter de décembre 2021 en tant que Directeur de la Compétition.

Sa mission principale ?

Accompagner l’ensemble des équipes Ligier dans leurs programmes sportifs et développer les produits compétition de la marque.

Passionné de sport automobile depuis son plus jeune âge, Franck Tiné passe par les rangs de la Filière Elf avant de s’orienter vers une carrière dédiée au management de pilotes ou d’équipes de course.

En 2005, il crée une structure passerelle entre l’Europe et l’Asie, permettant à de jeunes pilotes européens talentueux en manque de budget de poursuivre leur carrière au sein de championnats asiatiques de monoplace.

Il lance ensuite ‘LAP Sport Management’, une structure avec laquelle il encadre des espoirs du sport automobile, dont plusieurs, sous sa houlette, décrocheront des titres.

Consulté par des équipes, principalement dans les championnats GT et tourisme internationaux, il se consacre au management au sein de ces dernières.

Franck rejoint ensuite le Sébastien Loeb Racing, en tant que Directeur Sportif pendant sept saisons.

Aujourd’hui début décembre 2021, Franck Tiné entame une nouvelle page de son histoire en rejoignant le constructeur Français, Ligier Automotive et ce en tant que Directeur de la Compétition.

Une première dans le parcours de ce manager expérimenté. Une première également pour le constructeur tricolore qui souhaitait renforcer ses équipes et offrir à ses clients un interlocuteur dédié à la compétition.

Richard Tur, Chief Operational Officer de Ligier Automotive, explique :

« Nous sommes ravis d’accueillir Franck au sein de nos équipes. Il sera basé dans nos ateliers de Magny-Cours et travaillera en étroite collaboration avec nos différents départements (commercial, exploitation, support client, service après-vente, communication et marketing).»

Avant de préciser :

« Avec cette création de poste, nous souhaitons être au plus proche de nos équipes et des pilotes qui voudraient rejoindre l’aventure Ligier. »

Et d’indiquer encore ensuite :

« Nous avons mis en place ces dernières années une véritable filière Ligier avec une large gamme de voitures de course, que ce soit en monoplace avec des F3 et des F4, ou en sport-prototype avec un modèle Ligier à chaque échelon de la pyramide de l’endurance. Et depuis 2019, nous sommes venus renforcer cette filière avec la création de championnats mono marques comme la Ligier European Series. »

Puis de conclure :

« Le rôle de Franck est d’accompagner nos équipes dans leur expérience Ligier et de promouvoir la filière mise en place pour que équipes et pilotes puissent se développer et grandir à nos côtés. En tant qu’ancien Manager de pilotes et Directeur Sportif d’équipes de course, Franck connaît tous les tenants et aboutissants de la compétition automobile, un véritable atout pour Ligier Automotive. »

Pour ce qui le concerne, Franck Tiné confie, lui :

Et il ajoute :

« À titre personnel, je suis très reconnaissant de la confiance que Jacques et Pierre Nicolet, ainsi que Richard Tur, m’accordent en m’offrant ce poste de Directeur de la Compétition. J’ai trouvé en ce challenge excitant tous les ingrédients d’une aventure passionnante, et il me tarde de faire équipe avec tous les acteurs qui font que le succès de Ligier ne se dément pas. Je suis pressé d’écrire de nouvelles pages avec eux. »

En poste depuis début décembre 2021, Franck Tiné accompagnera les équipes Ligier dès la trêve hivernale avant la reprise des championnats en 2022.

Souhaitons bonne chance à ce réel passionné, fan amoureux de la compétition automobile, garçon sérieux et attachant.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Alain MONNOT – TEAM