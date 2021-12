LA JOIE ET L’HISTOIRE DU NOUVEAU CHAMPION DU MONDE DE F1, MAX VERSTAPPEN… EN PHOTOS

Couronné Champion du monde de Formule 1 ce dimanche 12 décembre 2021, le Néerlandais Max Verstappen, est le fils d’un ancien pilote automobile, lui-même présent en Grand Prix F1, Jos Verstappen, lequel fut d’ailleurs, l’un des partenaires de l’inoubliable Michael Schumacher, chez Benetton F1 en 1994 !

MAX FÉLICITÉ PAR SON PÈRE, L’ANCIEN PILOTE DE GP, JOS VERSTAPPEN

Max est sacré ce dimanche 12 décembre, à 24 ans, étant né le 30 septembre 1997 à Hasselt. Il a débuté sa carriére de pilote de Grand Prix en 2015, au sein de la Scuderia Toro Rosso.

Il a été à 17 ans et 166 jours, le plus jeune pilote à s’aligner au départ d’un GP de F1, celui d’Australie à Melbourne le dimanche 15 mars 2015, puis également le plus jeune à marquer des Points en F1, le dimanche 29 mars 2015, sur le circuit de Sepang au GP de Malaisie, où il s’était classé dixième, au volant de sa Toro Rosso Renault

Il est transféré en cours de saison 2016, aprés quatre GP dans l’équipe Red Bull, la maison mère de Toro Rosso, où il remplace le Russe Daniil Kvyat qui récupère son baquet chez Toro Rosso

Et des sa toute première course dans le baquet de la Red Bull-Renault, il s’impose et triomphe au Grand Prix d’Espagne le dimanche 15 mai 2016, sur le circuit de Catalunya à Montmélo, devenant à 18 ans et 227 jours, le plus jeune pilote de l’histoire des Grands Prix, victorieux en Formule 1. Il termine la saison au 4éme rang

En 2017 et 2018, il remporte à nouveau des victoires, s’imposant en Malaisie, au Mexique et en Autriche. En 2019, Red Bull s’associe avec le motoriste Japonais Honda. Max signe sa 1ére pole en carriére en F1, lors du GP de Hongrie. Et il gagne plusieurs GP, en Autriche, Allemagne et Brésil.

En 2020, il brille et rivalise en permanence avec le duo des pilotes Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton et le Finlandais Valtteri Bottas. Remporte deux victoires, dont le British GP et le GP d’Abu Dhabi qui clôt la saison, avec à la clé, la 3éme place finale au Championnat du monde

Cette année en 2021, Red Bull lui met à disposition une monoplace sacrément performante la RB16B qui va lui permettre de rivaliser en permanence avec la Mercedes de Lewis Hamilton, le pourtant septuple Champion du monde !

Il signe dix poles et s’offre également dix victoires (Emilie Romagne – Monaco – France – Styrie – Autriche – Belgique – Pays Bas – USA – Mexique) et dont la plus importante, la plus belle reste la dernière, celle de ce dimanche 12 décembre 2021, à Yas Marina, où il gagne comme en 2020, l’ultime manche du calendrier 2021, son vingtième succès en GP F1, lequel lui permet de devenir LE CHAMPION DU MONDE

Max Verstappen devient ainsi le 34éme pilote sacré depuis 1950 et la création du Championnat du monde

Sur qu’aprés la période Hamilton, on est vraiment entré ce jour dans l’ére Verstappen !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAMS – RED BULL – PIRELLI – Bernard BAKALIAN

LA JOIE CE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 A YAS MARINA