ALPINE S’ASSURE A YAS MARINA, DE LA CINQUIÈME PLACE AVEC UNE DOUBLE ENTRÉE DANS LES POINTS!

L’équipe Alpine F1 Team termine la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1, en plaçant ses deux monoplaces dans le Top dix du Grand Prix d’Abu Dhabi, Fernando Alonso se classant huitième et Esteban Ocon neuvième au terme d’une bataille finale titanesque ce dimanche 12 décembre sur la piste de Yas Marina.

Ce résultat permet à l’écurie Française de finir au cinquième rang du Championnat Constructeurs avec 155 points à son actif.

Ce dimanche donc, Esteban et Fernando commençaient bien la course en conservant leurs places de départ lors des premiers tours d’un Grand Prix en comptant cinquante-huit.

Alors que la tension montait d’un cran entre les deux prétendants au titre aux avant-postes, Esteban et Fernando s’installaient respectivement aux neuvième et onzième rangs après la formation d’un « train de DRS ».

Parti en pneumatiques tendres, Esteban était le premier à passer par les stands pour chausser les durs au cours du seizième passage. Pour sa part en durs, Fernando poursuivait sur le circuit de Yas Marina jusqu’à la voiture de sécurité virtuelle apparue au trente-sixième tour et profitait de cette opportunité pour mettre les gommes médiums.

L’Espagnol retrouvait la piste en huitième position tandis qu’Esteban était dixième après s’être arrêté beaucoup plus tôt. Après quelques batailles offensives et défensives face aux Alpha Tauri et McLaren, Fernando était neuvième, suivi par Esteban. Les deux hommes gagnaient ensuite une place chacun après l’abandon de la Red Bull du Mexicain Sergio Perez.

L’intervention de la voiture de sécurité en toute fin de course et alors qu’il ne restait plus que cinq tours à couvrir, bouleversait la donne avec un ultime sprint final … d’un tour, l’ultime le 58éme pour connaître le dénouement du Championnat du monde 2021…

Sous les feux d’artifice d’Abu Dhabi, Fernando et Esteban franchissaient finalement la ligne d’arrivée, en étant respectivement huitième et neuvième pour sceller définitivement la cinquième position de l’écurie au classement final des constructeurs.

PAROLES DE PILOTES

Esteban Ocon / Départ : 9éme – Arrivée : 9éme

« Félicitations à Max pour son titre. Il le mérite, il a été formidable cette année et j’espère que nous pourrons nous battre aux avant-postes avec lui à l’avenir. C’est en tout cas notre objectif. Je dirais que c’était une bonne course pour nous. Nous avions une bonne stratégie avec un seul arrêt pour passer des tendres aux durs. Nous n’avons pas bénéficié de la voiture de sécurité virtuelle et nous avons malheureusement perdu deux places dans l’opération. Cela joue parfois en notre faveur, d’autres fois non. C’est comme ça ! Je suis très heureux de finir la saison sur une note positive. Merci à tout le monde chez Alpine F1 Team, à Enstone et à Viry, pour leur travail tout au long de l’année. Continuons d’aller de l’avant ! »

Fernando Alonso / Départ : 11éme – Arrivée : 8éme

« C’était une course amusante ce soir et c’était excitant de voir la lutte pour le titre se jouer jusqu’au dernier tour. De notre côté, nous sommes partis en pneus durs et nous avons su profiter de la voiture de sécurité cette fois. J’ai apprécié nos batailles avec les Alpha Tauri et cette double entrée dans les points est un bon résultat pour Alpine. Nous n’étions pas aussi compétitifs ce week-end, mais nous avons réalisé une nouvelle course solide, donc c’est tout à l’honneur de l’équipe. Nous devons maintenant remettre les compteurs à zéro pour l’an prochain et nous assurer de connaître un bon hiver avant 2022. J’aimerais également féliciter Max Verstappen pour son sacre. Son couronnement n’était qu’une question de temps et il mérite son titre même s’il y a eu une part de chance dans les incidents d’aujourd’hui. »

De son cote Laurent Rossi, qui manage cette équipe Alpine, indiquait, lui :

« J’adresse tout d’abord mes félicitations à Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton et Mercedes pour cette fantastique fin de saison. C’était une finale superbe pour une année captivante en Formule 1 et une publicité parfaite pour le sport passionnant dans lequel nous avons le privilège d’être engagés. Le spectacle proposé nous ouvre encore plus l’appétit pour retrouver les avant-postes du plateau et nous battre pour des victoires et des titres dans un avenir proche. C’est notre objectif ultime et nous travaillerons sans relâche pour y parvenir. Notre course d’aujourd’hui a offert une fin appropriée à ce qui a été une campagne mémorable. Fernando et Esteban se sont battus et ont puisé dans leurs ressources pour entrer tous les deux dans les points. Merci à eux, aux stratèges, à l’équipe des stands et à tous ceux à Enstone et Viry ayant contribué à ce succès et à la consolidation de notre cinquième place au championnat. J’espère que tout le monde dans l’écurie profitera de la pause de Noël tout en ayant un œil sur les futures opportunités, en particulier celles liées au changement de règlementation l’an prochain. Merci à tous, des deux côtés de la Manche, pour cette belle saison rythmée par des courses inoubliables, dont le podium de Fernando et la victoire d’Esteban. Nous voulons nous créer davantage de souvenirs et de moments comme ceux-ci et nous resterons motivés, mais humbles, dans la réalisation de nos objectifs. »

Dès ce mardi toujours sur cette piste de Yas Marina, et pendant deux jours, Esteban et Fernando participeront aux essais des ‘rookies’ où ils seront rejoint chez Alpine, par le tout nouveau Champion de la F2, le jeune Australien Oscar Piastri, recruté pour être en 2022 le pilote de réserve de l’écurie Française

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAM