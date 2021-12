LE TEAM WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE TRICKSTAR DÉVOILE SON EQUIPAGE 2022

Le Team Webike SRC Kawasaki France Trickstar que manage Gilles Stafler, dévoile la composition de son équipe pour 2022

C’est officiel ! Le Championnat du monde d’Endurance 2022 implique beaucoup de changements pour l’équipe de Gilles Stafler. En premier lieu, une toute nouvelle Ninja ZX-10RR avec son nouveau design, ses ailerons intégrés mais également un tout nouveau package électronique fera son apparition.

Les changements ne s’arrêtent pas là et le SRC accueille un nouvel équipage de pilotes : Randy de Puniet (retour chez les verts après les saisons 2018, 2017 et fin 2016), Florian Marino (ex team VRD Yamaha 333 depuis trois ans) et Etienne Masson (ex SERT et Ducati) .

Champion du Monde d’endurance EWC 2018-2019, Webike SRC Kawasaki France Trickstar se relance à la conquête du titre 2022.

La Kawasaki verte N°11 aura les moyens de se battre à armes égales avec la concurrence car elle sera équipée d’une électronique Magnetti Marelli qui équipe déjà certains top teams.

L’électronique demande cependant des moyens humains et financiers qui ont toujours fait défaut à l’équipe de Gilles Stafler. Espérons qu’il en sera autrement en 2022.

Comme l’équipe BMW, Kawasaki sera équipée par le manufacturier Dunlop face aux Bridgstone de la Suzuki Yoshimura SERT et de la Yamaha Yart ou aux Michelin de Ducati et Yamaha VRD.

Après le départ volontaire de Jérémy Guarnoni vers le BMW Mottorad, Gilles Stafler a choisi de se séparer du vétéran David Checa, déjà mis sur la touche lors des 6 heures de Most, mais également de l’expérimenté Erwan Nigon pour composer un nouvel équipage inédit.

Ainsi pour Randy De Puniet qui connaît bien la maison, c’est son retour chez les verts après avoir été appelé précédemment pour le Bol 2016 (P2 avec Leblanc et Foray) et y avoir déjà effectué les saisons 2017 (P3 aux 24Heures du Mans avec Leblanc et Lagrive) et 2018 (P2 aux 8Heures d’Oschersleben avec Da Costa et Guarnoni).

Randy né le 14 Février 1981 à Andrésy, nous vient de la vitesse avec une quinzaine de saisons en Grands Prix à son actif entre 1998 et 2013 (125cc, 250cc avec 5 victoires, MotoGP avec Kawa KRT, Honda LCR, Ducati Pramac, Aprilia puis Suzuki).

En 2014 nous le voyons au départ des 8Heures de Suzuka au guidon de la Suzuki Yoshimura. Il s’empare de la seconde place avec Waters et Tsuda tout en participant au Championnat Superbike 2014 et 2015 toujours pour Suzuki et devient pilote de développement à l’occasion du retour en MotoGP de la firme d’Hamamatsu .

En endurance, Randy De Puniet a également été en 2019 pilote officiel Honda (second aux 24 Heures du Mans avec Hernandez et Gimbert) puis ERC Ducati en 2020 (P10 aux 8Heures de Sepang avec Jezek et Louis Rossi) avant d’être choisi cette année comme premier pilote, avec Mulhauser et Rolfo, sur la Yamaha Moto Ain N°96 de Pierre Chapuis qui accédait à la seconde place du Bol d’Or en septembre dernier mais à 19 tours de la Suzuki Yoshimura SERT N°1.

Randy de Puniet qui confie :

« Je choisis de rejoindre le Team SRC car je le connais très bien puisque Gilles m’a recruté en 2016 pour ensuite effectuer deux saisons en 2017 et en 2018 avec d’excellents résultats mais malheureusement sans victoire. Le team est très compétitif, la moto est performante et devrait l’être encore plus cette saison. Mes coéquipiers sont rapides avec une très grande expérience de l’endurance. L’objectif est bien sûr de se battre pour la victoire et le championnat. En quelque sorte, je retourne à la maison finir d’écrire cette histoire ! »

Florian Marino, né le 3 Juin 1993 à Cannes, débute en compétition à 10 ans dans la Conti Cup 50cc qu’il remporta en 2005. Issu du Championnat du monde FIM Supersport, il a participé ces trois dernières saisons à la progression en mondial EWC de l’équipe privée VRD Igol Expériences de Yannick Lucot. Il y débute lors des 24 Heures du Mans 2019 et obtient la même année la 3ème place des 8Heures d’Oschersleben avec Florian Alt et Xavier Siméon et la 5ème position au Bol d’or avec Alt et Brink.

En 2020, ce même équipage se classe 5ème aux 24 Heures du Mans et aux 12Heures d’Estoril avec Nicolas Terol, en remplacement de Brink.

Cette saison Florian Marino, Florian Alt et Nicolas Terol, terminent 7ème des 24 Heures du Mans, 4ème des 12 Heures d’Estoril et 6ème du Bol d’or .

Florian Marino qui indique :

« Kawasaki me rappelle tout d’abord d’excellents souvenirs. J’ai déjà une histoire avec cette marque avec laquelle j’ai participé au championnat du monde Supersport en 2013, pour finir 3ème dès la saison suivante. Je pense aussi qu’il y a un lien avec mon rôle (test rider) avec Alex Lowes au sein du Kawasaki Racing Team en Superbike, mais aussi du fait que mon manager, Fabien Foret, ait roulé pour cette équipe dans le passé, avec laquelle il a maintenu d’étroites relations. Donc je dirai que ce choix était plutôt cohérent et coïncide à une période de ma carrière où je me sens dorénavant prêt à intégrer une équipe de cette qualité. »

Etienne Masson, né le 28 Septembre 1988 à Bourg En Bresse, a fait ses débuts sur un PW entre 5 et 12 ans avant de se former au moto cross dans un premier temps. En 2006, il dispute la Junior Cup avec une Honda CBR 125 et termine second du trophée Pirelli en 2008. Etienne remporte le Championnat de France d’endurance 2009, puis s’engage dans le Championnat de France 600 Supersport (4ème en 2010, 6ème en 2011 avec la Yamaha Moto Ain et 3ème en 2012 avec la Kawasaki UP Racing).

En 2013 ? Etienne est intégré au Junior Team Suzuki LMS qui termine second de la Coupe du Monde FIM en remportant la première place Superstock au Bol d’Or.

En 2014, au sein de la même structure de Damien Saulnier, il remporte la Coupe du Monde, renouvelle la victoire en Superstock au Bol d’Or avec en prime la troisième place au général.

En 2015, Etienne Masson est choisi par Dominique Méliand pour devenir le troisième pilote de l’équipage de la GSXR du SERT aux côtés de Vincent Philippe et d’Anthony Delhalle. Ils remportent ensemble le Championnat du Monde d’endurance et les 24 Heures du Mans .

En 2016, cet équipage permet de nouveau au SERT de remporter le titre et la victoire au Bol d’Or. Le titre pilote revient à Lucas Mahias.

En 2019, nouvelle victoire au Bol d’Or avec Vincent Philippe qui remporte son dixième Bol et Gregg Black qui remplace, au sein du SERT, le regretté Anthony Delhalle tragiquement disparu lors d’une séance d’essais sur le circuit de Nogaro le 9 Mars 2017.

Le 16ème titre échappe au SERT à 6 tours du drapeau à damier des 8Heures de Suzuka lorsque le moteur de la Suzuki explose avec Etienne au guidon. Un verdict très dure à accepter si proche du but.

Le Championnat du Monde d’endurance EWC 2019-2020, voit la revanche du nouveau team managé par Damien Saulnier, le successeur désigné de Dominique Méliand, parti à la retraite, ainsi que Vincent Philippe remplacé par Xavier Siméon.

Etienne Masson et Gregg Black sont donc les Champions du Monde d’endurance pilotes. Une récompense décernée seulement samedi dernier lors de la cérémonie FIM Awards à Monaco à cause du COVID-19 qui avait entraîné l’annulation de la remise des prix 2020. Une situation ubuesque que de voir Damien Saulnier poser aux côtés d’Etienne, alors qu’il l’avait évincé du nouveau Yoshimura SERT (Sarthe Endurance Racing Team) un an auparavant !

Etienne Masson rebondira en 2021 au sein de la structure ERC Ducati en constante progression (8ème aux 24 Heures du Mans, 7ème aux 12 Heures d’Estoril et 6ème aux 6 Heures de Most) aux côtés de Mathieu Ginès et de Zanetti qui remplaça Louis Rossi très sévèrement accidenté (quatre fractures au bassin et deux à la main) lors d’une séance d’essais sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Début Novembre, Louis avait repris la marche sans béquille au prix d’une rééducation intensive et d’un moral d’acier.

Etienne Masson qui explique à propos de sa nouvelle équipe:

« C’est une des équipes les plus performantes du paddock, il n’y a pas si longtemps que ça, nous nous battions pour décrocher la couronne mondiale et c’est l’équipe de Gilles qui a eu le dernier mot. Avec une moto performante et une équipe aussi expérimentée, je pense que l’on peut commencer avec beaucoup de sérénité. »

Michel PICARD

Photos : EWC – Michel PICARD