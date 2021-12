HAMILTON ET VERSTAPPEN SOUHAITENT UNE BELLE COURSE À YAS MARINA

Au cours de la traditionnelle conférence de presse d’avant GP, ce jeudi 9 décembre à Abu Dhabi, où se déroulera ce dimanche 12 décembre le dernier Grand Prix du calendrier 2021 du Championnat du monde de F1, millésime 2021 et qui doit désigner le nouveau Champion du monde, à l’issue de cette ultime épreuve disputée sur la piste de Yas Marina, modifiée pour l’édition de cette année, bien des questions ont été posées aux deux protagonistes en lice pour la conquête de ce titre mondial, tous deux ex æquo avec 369,5 points avant cette grande manche finale, le Britannique Lewis Hamilton et le Néerlandais Max Verstappen.

Mais aussi bien le pilote de l’équipe Red Bull-Honda, Max Verstappen que celui de l’écurie Meredes AMG Petronas, n’imaginent pas l’idée que leur ultime affrontement puisse se conclure sur un accrochage pendant ce GP d’Abu Dhabi

A la question, vivez-vous la course la plus importante de vos carrières respectives ?

Lewis Hamilton répond:

« En tant qu’équipe, nous sommes en terre inconnue. Personne n’a jamais remporté huit championnats auparavant. Et, avec l’année qu’on a eue, je suis sûr que beaucoup n’imaginaient pas qu’on se retrouverait côte à côte avec le même nombre de points en débarquant au dernier GP. C’est la conclusion d’un formidable boulot fourni par toute notre équipe aussi bien en piste qu’à l’usine. Et je leur en suis franchement reconnaissant. Je me souviens aussi de ce que cela représente de se battre pour son premier titre, je suis passé par cette expérience et l’énorme charge émotionnelle que cela représente. »

Et Max Verstappen enchaîne:

« En F1, c’est certain. Mais j’apprécie beaucoup cette situation finale. À la fin de l’année dernière, je n’avais vraiment que peu d’espoir de me retrouver dans cette situation à l’issue de cette saison, et de me battre pour le titre. Mais, dès le lancement de la saison, on a été immédiatement très performant, compétitif. Et on a récolté de bons résultats, avec parfois aussi un peu de malchance, mais, sur la totalité des GP, on peut vraiment être fier de tous les efforts qu’a fourni l’équipe afin ce me permettre de jouer le titre mondial. »

Pensez-vous que ce titre mondial 2021 puisse se jouer sur une action antisportive ?

Max Verstappen :

« Comme pilote, vous ne pensez pas ainsi. Mais bien évidemment, vous les médias vous allez imaginer ce genre de choses. Je ne vois pas vraiment de commentaire à faire à ce sujet. Je suis ici avec l’objectif de piloter à mon meilleur niveau, de me trouver le mieux préparé possible et, naturellement de gagner dimanche.

Lewis Hamilton :

« A titre personnel, je ne vois pas grand-chose d’autre à ajouter. Je dois simplement bien contrôler ma préparation et mon comportement en piste. »

Que pensez-vous de l’idée que le Championnat puisse être décidé par une décision controversée des commissaires sportifs et de la direction de course ?

Max Verstappen :

« Je ne sais pas ce qui va arriver et se passer. Je pense qu’il y a déjà eu cette année des actions controversées mais c’est ainsi, on ne peut pas vraiment changer les choses. Je crois qu’il faut se concentrer sur le positif ce week-end et on veut juste de l’action en piste. Clairement, des deux côtés, on veut gagner et ça devrait se décider là-dessus, pas sur des décisions controversées. »

Lewis Hamilton :

« Je n’y accorde simplement pas trop d’importance conservant toute mon énergie. Je suis venu pour réaliser une belle course. On se trouve sur une bonne dynamique avec l’équipe. Ma voiture est top. Ils ont gagné ici l’année dernière, donc ils vont très certainement étire encore performant ce week-end. Mais je pense qu’on a chassé derrière toute l’année, qu’on a gagné beaucoup de courses et qu’on peut donc aussi être encore fort ce week-end. »

Voilà l’état d’esprit plutôt cool et décontracté des deux rivaux, à la veille des tous premiers tours de roues et de la première session des essais libres ce vendredi matin à Yas Marina !

On ose espérer qu’il en sera ainsi trois jours durant et que le Champion du monde 2021 dimanche aprés-midi, ne le sera pas sur tapis vert et donc aprés intervention des commissaires sportifs de la FIA!!!!

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 -TEAMS